Nagy örömömre szolgált, hogy ezen rövid, de annál fantasztikusabb kötetben visszatért A színjáték szereplőgárdája egy ünnepi gyilkossági ügy erejéig, hiszen a kötet helyszínéül szolgáló település, Lockwood tele van rejtéllyel, valamint a benne élők is sok csontvázat rejtegetnek a szekrényben.

Ebben a 206 oldalas kötetben kapunk egy karácsonyi pantomimet, egy halott Mikulást, valamint azt az érzést, hogy mindenki gyanús.

A városba beköszöntött a karácsony, és A színjátékból megismert Fairway Színtársulat nagy izgalommal készül színre állítani Az égig érő paszuly című ünnepi pantomimet. Ez egy jótékonysági esemény lesz, amelynek befolyt összegét a templom tetőfelújítására ajánlják fel, de kiderül, hogy az ünnepi szellem nem mindenkit szállt meg. Zajlanak a háttérben az intrikák: van, aki veszélyben érzi vezetői pozícióját, van, aki megsértődve igyekszik aláásni másnak a tekintélyét, és ennek tetejében még a darabhoz használt paszulyról is elkezd terjengeni egy pletyka, méghozzá az, hogy tele lehet azbeszttel, és valaki tönkre akarja tenni az előadást is. És ekkor egy újabb fordulat következik be, egy holttestet találnak, amivel nem tudják a társulat tagjai, hogy mit kezdjenek.

Visszatérnek szerepükbe Femi és Charlotte is, a két ügyvéd, akik végigmennek a leveleken, e-maileken, SMS-eken, betekintenek a rendőrségi aktákba, hogy rájöjjenek ki a gyilkos.

A kötet hozta ugyanazt a szintet, és ugyanazt az élményt, amit elvárunk tőle. Igazából mi is egyek leszünk a nyomozók közül, akik átnézik a dokumentumokat. Igyekszünk olvasni a sorok között, hogy rájöjjünk a megoldásra. Én nem jöttem, de szerencsére a könyvbéli ügyvédek igen, és előttem is fény derült végül a titokra.

Aki olvasta A színjátékot, az tudja, hogy itt nem számíthatunk „rendes” történetre. Nincsenek fejezetek, csak az elénk tárt dokumentumok, nincs prológus, nincs epilógus, a történet csak is ezeken a kivonatokon keresztül elevenedik meg előttünk, és én még ezer ilyen kötetet olvasnék szívesen, hiszen annyira új, és annyira bevonja az olvasót, hogy megunhatatlan.

Nem szeretnék többet elárulni a kötetről, csak azt tudom mondani, hogy ezt mindenképpen olvasni kell, ha valami másra, valami újdonságra vágyunk. És néha még ma is eszembe jut annak az utolsó e-mailnek a tartalma, ami elgondolkodtat, hogy vajon mi történhetett.



Janice Hallett: Karácsonyi színjáték

krimi

21. Század Kiadó

2023