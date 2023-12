Az óra témája a mágnesesség lesz, amelyet meglepő módon, de rengeteg helyen alkalmazunk, használunk az életünkben, így talán az is állítható, hogy ez a jelenség nélkülözhetetlen.

A mágnesek és elektromágnesek világát sok érdekes és látványos kísérleten keresztül fedezik fel a résztvevők. Készítenek majd mágnest, iránytűt a varázsórán, vasreszelékek segítségével ismerhetik meg a mágneses mezőt, és a kölcsönhatásokat. És itt még nincs vége, szó lesz arról és meg is mutatják, hogy kettőnél több pólusú mágnes is létezik, de egy pólusú nincs, állítanak elő mágneses lebegtetést és mágneses fogaskereket is.