Egykor – kezdte a kutató – elég sok növénynek volt fontos szerepe a karácsonyi ünnepkör szokásaiban, de teljesen más fajoknak, mint manapság. Még a karácsonyfa állítása is viszonylag új dolog – hangsúlyozta.

– A magyarországi nagyvárosokban a 20. század elejére, vidéken azonban csak a század közepére terjedt el a fenyőfa állítása. Érdekesség, hogy eleinte néhol nem is fenyőfát, hanem szintén örökzöld rokonát, a közönséges borókát díszítették fel karácsonyfaként

– mondta, hozzátéve, hogy a magyar vidék ugyanis nem bővelkedik fenyőfákban, a boróka viszont akkoriban sokfelé közönségesnek számított.

Napjainkban ilyentájt a piacokon a fenyőfák mellett sokan kínálnak fagyöngyöt és magyalágakat is. Ezek újabb keletű szokásként, angolszász vidékekről jutottak el hozzánk. Talán utolsóként, Amerikából érkezett az „anti-karácsonyfaként” induló, majd karácsonyi dekorációvá váló feldíszített manófa is.

A botanikus jelezte, hogy a pécsi piacon fagyöngyöt, seprőzanótból kötött „manófát” és lucabúzát is bárki vásárolhat. Itt kedves szokás már régóta örökzöldekkel kötött csipkebogyó- és galagonyacsokrokat is kínálni ünnepi dekorációnak és karácsonyi temetőcsokornak. A régi karácsonyok legfontosabb növényei, mint a dió, az alma, a fokhagyma is megvásárolhatók a piacokon, mindegyikhez több karácsonyi hiedelem is kötődött.