– A Kartonpapa Tasnádi István darabja, fekete komédia, mely igen széles korosztályt meg tud szólítani

– mondta el Herczeg Adrienn rendező.

– Egy család életébe kapunk betekintést, s valahol mindenki magára ismerhet a helyzetben. Persze, a látottak nem feltétlenül egy jól működő család modellbe adnak bepillantást – árulta el a direktor a fekete komédiáról, amely számos személyes és családi vonatkozású kérdést tesz fel. Az előadást 14 év felettieknek ajánlják.

– Az alaphelyzet, amelyet a cím is jelez, az, hogy adott egy nő, akinek a férje meghalt, de nem tudja őt elengedni, ezért kartonpapírból készíti el a „mását”, s azzal jár-kel, mintha a férfi még mindig élne…

– árulta el a cím mögött rejlő abszurd, ugyanakkor fájdalmas kiindulópontot Herczeg Adrienn.

A cselekmény során fokozatosan fény derül arra, milyen családmodellben élhettek az érintettek, egy rendkívül vaskalapos apával. A „kartonpapa” és családja pedig ellátogat a náluk valamivel szabadabban gondolkodó rokonhoz ebédre, ahol az emlékek és traumák tárházából sok minden előkerül és felszínre tör.

– Vincze János hívott fel, hogy szeretnék bemutatni az előadást, és megkérdezte, megrendezném-e. Természetesen örömmel mondtam igent a felkérésre – számolt be az előzményekről Herczeg Adrienn, aki a pécsi színészképzésben résztvevő tanítványaival évekkel ezelőtt már feldolgozta Tasnádi István fekete komédiáját. A Harmadik Színház vezetősége pedig szerette volna most profi művészekkel is körüljárni az előadás tematikáját.