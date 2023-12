A Szigetvári Zrínyi Miklós Fúvószenekar is hagyományos, immár 29. alkalommal megtartandó karácsonyváró hangversennyel készül az ünnepre. December 17-én 17 órai kezdettel várják a zeneszeretőket a Városi Sportcsarnokba. A Szigetvári Fúvósokért Alapítvány és a fúvószenekar szervezésében megvalósuló eseményen közreműködők is lesznek. Tuzson-Szente Melinda operaénekes és dr. Solymosi Péter trombitaművész a közönség számára egy meglepetés-előadással készülnek. Fellépnek még a Kapronczai Művészeti Iskola táncosai is, egy különleges produkcióval.

– A műsort úgy állítottuk össze, hogy az elején egy kicsit könnyedebb műfajjal kezdünk, de klasszikus zenét is játszunk, és természetesen magyar zenét is. A végére hagyjuk a karácsonyi áhítatot. Reméljük, hogy előadásunk mindenkinek tetszeni fog

– fogalmazott Deichler András, a fúvósok alapító karnagya.

A Zrínyi Miklós Fúvószenekar 1986-ban alakult meg a helyi zeneiskola növendékeiből, repertoárjukban klasszikus számok fúvószenekari átiratai, indulók, dixielandek, slágerszámok, musicalek, filmzenék egyaránt megtalálhatók.