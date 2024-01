De hogy mi ez az öt? Elismerő szavak, minőségi idő, ajándékozás, szívességek, testi érintés, viszont szerintem ezt ki lehetne még egészíteni eggyel, főleg, hogyha magyarok vagyunk. Ez pedig az étkezés. Mert miről ismerszik meg a magyar? Arról, hogy szeretünk enni. Otthon, vonaton, étteremben, kifőzdében és még sorolhatnánk, ezért is elevenítünk fel most régi kedvenc helyeket.

Ott volt például a Nádor Kávéház, ahol a protekciósok még menühöz is juthattak tizennyolc forintért, de lehetett ott kocsonyát és hideg sört is kapni. A másik emlékezetes hely a Gilde söröző volt, ahová sokan a füstölt csülkös babos káposzta miatt jártak, de volt olyan is, aki a zúzapörköltet imádta ott a legjobban.