Ezekkel a gondolatokkal ajánlja az olvasók figyelmébe a művet Halmai Tamás író-költő:

„Az ajtó és a kapu toposza rejtelmes egyszerűséget kínál, gazdag hagyománytörténetük a bibliai szimbolikától az aranykapu mitikus népi motivumán át a törvény kafkai kapujáig vezeti eszméletünket. Az ajtó is, a kapu is otthont határol el a tértől. De ugyanezzel a mozdulattal meg is nyitják ezt a határt… Szerepük, hogy egyszerre legyenek akadály és lehetőség.”

Dr. Nagy Imre irodalomtörténész e szavakkal méltatja a könyvet:

„A kapu iránti igény, szükséglet egyidős a kultúrával. Kapuja van a vámnak, amely nélkül az szabad terep maradna, a kastélynak, mely elválasztja a benti világot a kintitől, s a városnak is van kapuja, amely védi a polgárokat a rossz szándékú külső erőktől. A háznak szintén van kapuja, s ezen belül a lakóik, így a családtagok személyes életterét ajtókkal elválasztott helyiségek, szobák biztosítják… Ajtót nyitni valakire már nem egyszerűen csak fizikai cselekvés, sokkal inkább emberi gesztus.”

G. Tóth Károly a fotográfiákhoz efféle magyarázatokat illeszt:

„Lehetetlen, hogy ne léptem volna be ide valamikor, bármikor vagy mindig, hiszen engem is hintáztatott már az álom, suhantam felhővel, sodort a víz, szárnyalt a szél. Mert mi lenne ez itt, ha nem álom, felhő, víz, szél, szelíd elragadtatás, de főleg kérdőjel: miért is olyan különös ide kerülni, ebbe a más világba.”