A koncertek között 20 perces technikai átállás lesz, ami pont elegendő idő, hogy a közönség átérjen egyik fesztiválhelyszínről a másikra. Mondjuk a Pécsi Est és az Amper Klub között nincs nagy távolság, így biztos, hogy onnan nem késünk el.

Az Amper Klubban délelőtt 10 órakor a THA PATKÁNYZ kezd, majd a sor a következőképpen alakul: esze tamás, L1, My Last Summer, The Lovers, vakolath, Shibari, gatherpilar, Mind The Gap, meszka, Anqaa, Pixelplants, Vulome, neon csend, StarFunkSimples, Overmorrow, Science Killer – vendégelőadó Brno-ból –, Heavy Mountain Olympia, Vodka For Kids, The Tablespoon, Dystopia – vendégelőadó Szegedről –, CVLT OF GRACE, Untitled99.

