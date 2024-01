De most nézzük a teljesség igénye nélkül, hogy milyen előadókat köszönthet a Fishing on Orfű színpadjain a fesztiválközönség.

Az első nap fellépői között szerepel a Bohemian Betyars, akik tavaly is olyan fesztiválhangulatot teremtettek, hogy a koncert után simán meglehetett mondani, hogy ki volt rajta, hiszen a táncolástól kifulladva estek be a következő bulira. Június 26-án érkezik még a Made in Pécs Fesztiválon is fellépő szegedi Hűvös zenekar, de a Bongor-, Mikee Mykanic-, Vodka for Kids-rajongók is örülhetnek. A Kacaj sem maradhatott ki a fellépők sorából, akik a Borfalu pódiumán kaptak helyet, de biztosak vagyunk abban, hogy ők már most kinőtték azt a helyet.

Sokak örömére az idei fesztiválprogramból sem marad ki az Aurevoir, de érkezik az Elefánt és az Esti Kornél is, valamint a Nagyszínpadon kapott helyett Krúbi, illetve nem maradhatott ki Beton.Hofi sem a fellépők sorából. A csütörtöki napon fellép a pécsi Doggos, a Kubalibre, valamint a Filc zenekar is, és ezen a napon már olyan fellépő is érkezik majd, aki a fesztivál tehetségkeresőjéből kerül majd ki.

Június 28-án még nagyobb öröm lehet úrrá a fesztiválozókon, hiszen fel fog lépni a Csaknekedkislány zenekar, akiket már a tavalyi esztendőben is nagyon hiányoltak, de érkezik a nagyobb nevek közül még a 30Y, a Quimby, a Hiperkarma is.

A zárónap is tele lesz zenei izgalmakkal, hiszen a Bëlga a Nagyszínpadon kapott helyet, amit nem is csodálunk, hiszen bár 2023-ban a második legnagyobb pódiumon léptek fel, ám olyan tömeg gyűlt össze koncertjükön, hogy nem is lehetett kérdés, hogy őket újra meghívják, csak az eggyel nagyobb színpadon fognak helyet kapni. Június 28-án érkezik a Vad Fruttik, az Ivan & The Parazol, Boebeck, a Sorbonne Sexual, a Felső tízezer és a Grabovski is.

Mindezen fellépők mellett a lemezlovasokat – DJ Suhaid, Tesco Disco, Urban Vinyl, DJ Elf DJ Suhaid, Tesco Disco, Urban Vinyl, DJ Elf – sem hanyagolják 2024-ben, akik még inkább emelik majd a fesztiválhangulatot.