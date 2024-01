– Kaposváron egy előadásban játszottam Vidákovics Szlávennel, Lipics Zsolt is ebben látott először. Ott ismerkedtünk meg és így hívtak Pécsre Az üvegcipő Irmájának megformálására. Nagyon jól sikerült a bemutató és szerződést ajánlottak. Jól éreztem magam a próbafolyamat során, utána beugrottam A miniszter félrelépbe is. Úgy gondoltam, miért ne adjak esélyt ennek a lehetőségnek. Azóta is pozitívak a tapasztalataim, olyan a társulat, amilyennek elsőre is éreztem, családias, barátságos. Az ingázás picit azért megvisel, ugyanis Pesten élek és több helyen is játszom, de amikor itt vagyok, az mindig jó élmény