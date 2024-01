A kezdetekkor 89 fellépő volt 5 helyszínen, ami azóta csak nő, nő és nő, de mégsem érezni azt, hogy ez a fesztivál kinőné a várost. Jól megoszlik a tömeg, hiszen a program olyan változatos, hogy nem lesz egyszerre mindenki egy helyen.

Zeneileg nem sokat tudunk hozzátenni a témához, mi csak élvezzük a zenét, és élveztük is január 6-án. Jó volt a hangosítás, nem süketültünk meg egyik fellépésen sem, de ami minden baranyai fesztivál esetén kiemelendő, hogy az emberek barátságosak.

A Made in Pécs nem csak fiatalorientált esemény, mindenkit figyelembe vesz, gyerekeket és felnőtteket egyaránt. A kedvenc pillanatunk az utóbbi korosztályhoz kapcsolódik, amikor is betévedtünk a Trafikba, és egy hamisítatlan rock’n’roll hangulat tárult elénk, és egy idős pár a parketta közepén ropta, a fiatalok pedig ámulva figyelték őket. Ez is azt bizonyítja, hogy egy fesztivál összehozza az embereket.