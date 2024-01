A kutató előadásában felidézte, hogy az első filmvetítést 1890-ben tartották Párizsban, majd nem sokkal később már Magyarországon is megkezdődtek a vetítések. A baranyai vármegyeszékhelyen az 1910-es évektől jelentek meg az állandó mozik, filmeket előtte kávéházakban láthatott a pécsi közönség. Ilyen helyszín volt elsőként az Uránia Bioszkóp a Vigadóban, de a Jókai utcai Nemzeti mulatóban is tartottak filmvetítéseket, később pedig igen kedvelt helyszínné vált a Búza tér, ahol több sátormozi is üzemelt.

Vörös Attila szavaiból kiderült, hogy az 1910-es évektől valódi moziépítési láz kezdődött Pécsett. Az 1911-ben alakult Apolló Mozit fenntartó, tőkeerős cég az Apollo Projectograph Rt., amelynek tulajdonosai között található Zsolnay Miklós és Hamerli József, valamint Lenkei Lajos, a Pécsi Napló vezetője. Az első kifejezetten filmszínháznak készült épületet végül 1912. december 14-én adták át.