Ezek után azért van valami elképzelésünk arról, hogy milyen könyvet fogunk a következőkben lapozgatni – és igen, valóban azt kapjuk, amit sejtünk. Megrázó történeteket, elcsúszott elmék és beteg lelkek szörnyűségeit. Ugyanakkor mégsem, mégsem: nem horror jön, és nem is ítélkezés. Hanem a megértés vágya, a néha elérhetetlennek tűnő feldolgozással vegyítve. A fülszöveg is pontosan fogalmaz: „minden ​erőszakos bűncselekmény tragédia az áldozatok és családjuk számára, de az elkövető szempontjából is az. Eszemben sincs amellett érvelni, hogy bármely erőszakos elkövetőt fel kellene menteni. Mélyen hiszek az igazságosságban, valamint annak az emberi jogi keretrendszerben rögzített következményeiben, és egy percig sem vitatom, hogy az erőszakos bűnelkövetők bizonyos csoportját biztonságosan el kell zárni. Azt is értem, egyesek miért érzik szükségét annak, hogy mélyen megvessék az erőszakot elkövetőket: a bosszú alapvető emberi késztetés, amely bezár minket saját félelmeinkbe és haragunkba, miközben ugyanazt a kegyetlenséget tükrözi, amelyet tudatos szinten elítélünk. Bármennyire is fájdalmas, sok bölcsesség van abban a mondásban, hogy ha gyűlölünk valakit, az olyan, mint ha mi vennénk be mérget, és azt várnánk, hogy az illető haljon meg. Ahogy többek közt Gandhi is rámutatott, a társadalom erkölcsi szintjének legmegbízhatóbb mércéje az, hogy mennyire vagyunk együttérzők a társadalom legrosszabb tagjaival.”

Nem lesz tehát könnyű olvasmány, amit szorongatunk – de ha túl tudunk lendülni az elsősorban magunk, másodsorban a társadalmunk által épített elvárásokon, akkor nagyon is felemelő, nagyon is szemfelnyitó történeteket kapunk. Olyanokat, amik aztán napokig nem hagynak majd nyugodni minket.

Gwen Adshead - Eileen Horne: Az ismert gonosz

Park Kiadó, 2023.