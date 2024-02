Pécs is helyszíne Magyarország legjelentőseb oktatásról szóló nemzetközi konferenciájának, az MCC Budapest Summitnak. Ennek keretében február 29-én 17:00-kor dr. Nicholas Tate történész mutatja be a Konzervatív iskola című könyvét az MCC pécsi képzési központjában (7622 Pécs, Czinderi u.6.). A Mathias Corvinus Collegium (MCC) több napos konferenciájára a világ minden tájáról érkeznek előadók. Budapest mellett több vidéki helyszín is otthont ad panelbeszélgetéseknek. A tudományos-közéleti rendezvény az oktatás legégetőbb kérdéseit tematizálja, jövőjének várható jelenségeit, tendenciáit térképezi fel.

A szerzővel dr. Nagypál Szabolcs, az MCC jogi iskola vezetője beszélget

– A Konzervatív iskola alaptézise, hogy az elmúlt évtizedekben az angolszász országok oktatással kapcsolatos gondolkodását az uralkodó liberális ideológia kikezdhetetlennek vélt feltevései határozták meg. Az ideológiai főárammal szemben igen kevés hang szólalt fel, ám azok annál erőteljesebbek voltak, és a legkülönfélébb politikai erőktől érkeztek

– írják a könyv kapcsán a szervezők.