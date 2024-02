Az összejöveteleknek 2024-től már a Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület székháza ad otthont. Annyi változás azonban történt, hogy a bélyeggyűjtők az éremgyűjtőkkel együtt szervezik meg gyűléseiket.

A találkozón Szabó Zoltán bélyegvizsgálóval, valamint Ihárosi Sándor bélyeggyűjtővel beszélgettünk, akik ugyanúgy gyerekkorukban kezdtek el bélyeget gyűjteni, és azóta is tart szenvedélyük.

Beszélgetésünk során felvetődött az, hogy a bélyeggyűjtésnek mennyire van létjogosultsága a 21. században, amellyel kapcsolatban így nyilatkoztak a gyűjtők:

– Úgy gondolom, hogy már megszületett a Földön az az ember, aki meg fogja érni az utolsó bélyeg megjelenését

– mondta Ihárosi Sándor.

– Azt hiszem, hogy a kézzel fogható bélyegeknek lejárt az ideje, mert az elektronika szépen lassan átveszi a helyét. Az 50-es években volt még olyan bélyeg, amit több mint egymilliárd példányban nyomtak, de ma már szerintem egymillió alatti példányszámban jelennek meg a forgalmi bélyegek, mert egyszerűen már nincs rá igény, mert az e-mail és az SMS gyakorlatilag átveszi a helyüket.

Szabó Zoltán véleménye azonban az, hogy ameddig van rá kereslet, azaz, hogy megveszik a gyűjtők a bélyegeket, azaz léteznek gyűjtői körök, addig gyártani fogják őket, mert ez egy elég jelentős haszon a kibocsátó postának.

Miközben odabentről kihallatszódott a gyűjtők beszélgetése, felhozódott beszélgetésünk során, hogy mely korosztályra jellemző a bélyeggyűjtés.

– Amikor én kezdtem a gyűjtést még gyerek voltam, akkor még több mint 100 gyűjtő volt a pécsi körben, és rajtam kívül 10-15 hasonló korú (13-14 éves) gyerek is részt vett rajta. Most már eljutottunk oda, hogy negyvennégy évnél fiatalabb tag nincs – mesélte Szabó Zoltán. – A gyerekeket már nem érdekli, sokan már azt sem tudják, hogy mi az a bélyeg, mert nem találkoztak vele fizikai formában.

Iháros Sándor szerint nincs utánpótlás, de azért nincs minden veszve, hiszen 2023-ban stratégiai megállapodást kötött a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége és a Kulturális Minisztérium, aminek keretében a pécsiek is megismertetik középiskolai osztályokkal a bélyeggyűjtést. Remélik, hogy ennek az együttműködésnek szeptemberre kézzel fogható eredmény lesz.

A bélyeggyűjtők ott tartózkodásom idején jó tanácsokkal is elláttak a bélyeggyűjtéssel kapcsolatban. Mindketten rendkívül fontosnak tartják a témaválasztást, mert a teljességre törekvés gyakorlatilag teljesen reménytelen. Mindemellett nagyon fontos a minőség is.

Közösen vették be az új székhelyet

A numizmatika a pénzzel és a pénztörténettel foglalkozó történeti segédtudomány, aminek története messzire nyúlik vissza a történelemben, már az ókorban is foglalkoztak érmék gyűjtésével. Az éremgyűjtők és a bélyeggyűjtők 2024-től már közösen tartják összejöveteleiket, amit már régóta szeretnének megvalósítani.

Látogatásunk során Hágen József elnöktől megtudtuk, hogy a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének baranyai szervezete idén ünnepli fennállásnak 60 éves születésnapját, aki az is elmondta, hogy az éremgyűjtők tájékoztatására Pécs és Baranya numizmatikájának ismertetésére 2001 augusztusában jelent meg először a Pécsi Dénár, a helyi éremgyűjtők tájékoztatója, és a kiadvány azóta is rendszeresen, havonként kerül kiadásra 8 oldal terjedelemben, nyomtatva és interneten. De az éremgyűjtők a bélyeggyűjtőkhöz hasonlóan igyekeznek nyitni a fiatalok felé is. Jelen vannak az interneten, weboldaluk és közösségi oldaluk is van.