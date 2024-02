Ismeretlen erők mozgatják az Univerzumot: a sötét anyag és sötét energia nyomában címmel tart ismertetőt Kiss L. László, Széchenyi- és Prima Primissima-díjas csillagász, majd s Mentőexpedíció című film valóságtartalmát vizsgálja meg Kovács József a Hasznos túlélési tanácsok kezdő marslakóknak - Valódi tudomány a vörös bolygón című előadásában.

Hegedüs Tibortól a csillagok, csillagrendszerek életéről hallhatnak majd érdekességeket a résztvevők, míg Nagy Ádám olyan népszerű sci-fi és fantasy filmek magyar vonatkozású érdekességeit szedi össze, mint a Star Trek, az Érkezés, a Múmia vagy a Harry Potter.

A HUNOR-program során választották ki - Schlégl Ádám, Cserényi Gyula, Kapu Tibor és Szakály András személyében - a négy űrhajósjelöltet, hogy egyikük a tervek szerint a Nemzetközi Űrállomáson végezhessen majd kutatómunkát. A felkészülésről, az előttük álló feladatokról, tervekről beszélget a jelöltekkel Nagyváradi László és Gyenizse Péter.

A közleményben igazi különlegességként írnak a Tapintható univerzum című interaktív kiállításról. A Bakonyi Csillagászati Egyesület hallható-tapintható programja összesen 90 tapintható, domborított, egyedileg festett modell segítségével mutatja be a Naprendszer égitesteit, az egyes makettekhez pedig részletes audio-leírás tartozik. A tapintható, interaktív tárlat a vak és gyengénlátó emberek számára is betekintést ad az univerzum leginkább látás útján megismerhető világába - emelték ki.

Az előadásokat planetáriumi vetítések és ingyenes távcsöves bemutatók egészítik ki, emellett a gyerekek Mars-küldetésre indulhatnak, ahol űrhajós sisakot is felpróbálhatnak.

A rendezvény hétvégi napjain csillagászati-ismeretterjesztő programok várják az érdeklődőket, akik részt vehetnek földönkívüli "varázsórán", megnézhetik távcsővel a Nap felszínét, míg az Utazó planetárium közreműködésével látványos fulldome filmvetítések láthatók. Az óvodásoknak szóló animációs filmek mellett komolyabb témájú, felnőttek számára izgalmas ismeretterjesztő vetítések is lesznek - jelezték a kommünikében.

A programokról bővebb információk találhatók a zsolnaynegyed.hu oldalon.