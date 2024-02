Az embernek azon vágya, hogy úgy tudjon szállni, mint madár az égen, nagyon hosszú múltra nyúlik vissza. Gondoljunk Daidalosz és Ikarosz történetére, akik szárnyakat készítettek, hogy megszökhessenek, vagy ott van Leonardo da Vinci, akit szintén lenyűgözött a repülés rejtélye. De térjünk is rá múltidéző rovatunk heti témája, ami nem más, mint az ejtőernyő, aminek története szintén visszavezethető az ókorig.

Jómagam még sosem végeztem ejtőernyős ugrást, pedig mindig is vonzott, de persze, csak szakértő segítségével. De még látni sem láttam ilyen ugrást, de jó néhányan a baranyai térségből igen, mert a Pécs–Pogány Repülőtér területén több alkalommal tartottak ejtőernyős tábort. A táborozók között pedig voltak versenyekre felkészülők és sorkötelesek is. De a Magyar Honvédelmi Szövetség rendezett bemutatónapokat is, amire rengetegen voltak kíváncsiak, ami szintén bizonyítja, hogy a repülés mindig is lenyűgözte, és le is fogja nyűgözni az embert.