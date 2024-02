Az új félév kiemelten foglalkozik helytörténettel, emellett egy-egy előadás keretein belül a demográfia, a környezetvédelem és az aktív állampolgárság kérdéseivel. Az akadémia előadásai mellett tanulócsoportjaiba (társasjátékos, asztalitenisz-, turistacsoport) is várja régi és új hallgatóit.

Hogy mire jó a Szenior Akadémia? Nos, az idősoktatás segíthet az elmagányosodás megakadályozásában, a testi és szellemi hanyatlás el­odázásában, a munkaerőpiaci, társadalmi aktivitás fenntartásában. A tanulás a tapasztalatok szerint az időseket tevékenyebbé, nyitottabbá, magabiztosabbá, kommunikatívabbá teszi. A Szenior Akadémia idén március 13-án indul, Koosz István elő­adásával, aki Amikor gésának öltöztek a bálokon a lányok címmel a XIX–XX. század fordulójának idejéről beszél, amely sajátos divatot, japán világot hozott Magyarországra. A pécsi Péter–Pál sírkamra képi üzenetét mutatja be március 27-én dr. Heidl György. A fenntartható fejlődésről beszél április 10-én dr. Szili Katalin, és április 24-én dr. Schmelczer-Pohánka Éva tart ismertetőt az elfeledett és eltűnt katolikus emlékhelyekről, pécsi emlékekről (kápolnákról, temetőkről, szobrokról, keresztekről).

Májusban három találkozó is lesz. Mai magyar demog­ráfia címmel dr. Mayer József 8-án mond el érdekességeket a népességi helyzetről, 15-én Kerner Barbara a 2024-es európai választásokról számol be, 22-én pedig a Dunántúli Napló fotóriportere, Laufer László Baranya vármegye elmúlt négy évtizedének érdekes eseményeiből mutat be képes válogatást sajtófotók segítségével.