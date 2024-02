Apolló (Pécs, Perczel Miklós u. 22.): Egy élet (16.45), Semmelweis (17.30), Tűzvörös égbolt (20.00).

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Madame Web (16.00), Imádlak utálni (18.15), Bob Marley: One Love (20.15).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A méhész (15.45, 18.00, 20.15), Argylle: A szuperkém (16.40, 19.30), Bob Marley: One Love (13.30, 15.45, 18.00, 20.15), Csábító leckék (17.45), Demon Slayer – To The Hashira Training (Kimetsu No Yaiba) (13.45, 16.00, 18.15, 20.30), Egy élet (14.30, 19.20), Emma és a fekete jaguár (13.15, 15.30, 17.45), Érdekvédelmi terület (20.00), Imádlak utálni (13.00, 15.15, 17.30, 19.45), Kacsalábon (15.45), Kívánság (13.45), Kutya és macska (13.00, 15.00, 17.00, 19.00), Lefkovicsék gyászolnak (20.00), Legeslegjobb barátok (13.45), Madame Web (14.45, 17.15, 19.45), Nyersanyag (20.15), Semmelweis (16.45), Wonka (14.15).

Színház

Művészetek és Irodalom Háza (Széchenyi tér 7-8.): A jó pálinka itassa magát – OSZIP Színészképzés Pécs (19.00).

Janus Egyetemi Színház (Zsolnay V. u. 16.): Bánk Bán beavatás (18.00).

Pécsi Harmadik Színház (Hajnóczy J. u. 41.): Mátyás mesék (14.00).

Turmix

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Pécsi Városszépítő és Városvédő Egyesület: „A pécsi könnyű- és cigány zene történetéről” című előadás. Kehidai László és Gálos László helytörténészek előadása, beszélgetőtárs dr. Vargha Dezső szakosztályvezető. A belépés díjtalan (17.00).

Művészetek és Irodalom Háza (Széchenyi tér 7-8.): Párkapcsolat a hit fényében – beszélgetés a házasság hete/hónapja jegyében. A meghívott vendégek között lesz Pécsi Rita neveléskutató is (17.30).

Tudásközpont (Csorba Győző Könyvtár, Universitas u. 2/A.): 50 éves Pécs és Eszék testvérvárosi kapcsolata. Képek és történetek a testvérvárosi múltból – Az MNL Baranya Vármegyei Levéltára kiállítása (16.30).

Tudásközpont (Universitas u. 2/A.): Zeneműtár. A Zeneműtárban több mint hatvanezer zenei dokumentumot tartalmazó gazdag gyűjtemény várja a látogatókat. Nyitva: hétfőtől szombatig 10.00-18.00 óráig.

Zsolnay Kulturális Negyed (Herkules Műhely): Argentin tangó oktatás Novák Gáborral (18.00).