Már vetítik a pécsi mozik az Aquaman 2. című filmet, és ezt az apropót használta fel Czeczon Enikő és Fülöp Zoltán, a Dunántúli Napló két filmes újságírója arra, hogy beszélgessen kicsit a DC-univerzumról. Amelynek első fázisa éppen ezzel a filmmel ér véget – és ha egészen őszinték akarunk lenni, akkor olyan sok könnycseppet nem is hullajtunk érte. Míg a Marvel-képregényekből készült filmek átírták a mozitörténelmet, a DC-képregényfilmek azt mutatták meg, hogy szerencsére továbbra sem lehet mindent megetetni a közönséggel. Bukást követett bukás, pénzügyi és kritikai szempontból is, úgyhogy semmi meglepő nincsen abban, hogy a filmstúdió-vezetők teljesen új fejezetet szeretnének nyitni, s elfeledni mindent, ami eddig történt. A következő fél órában szakértőink nem csak a múltra tekintenek vissza – azt is megpróbálják megjósolni, hogy milyen irányba indul el az új univerzum.