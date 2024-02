A Zsolnay Örökségkezelő NKft. egyik legújabb tárlatvezetése azt ígérte, hogy az Apáca utca olyan belső, zárt udvaraiba jutunk be, ahol a sétáló nem is gondolná, hogy világörökségi helyszínekre bukkanhat. A leírás felkeltette érdeklődésünket, részt vettünk a sétán, mely beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Csoportunkkal 15 órakor indultunk a Cella Septichora Látogatóközpont elől, a sírokat bemutató túra előtt megismerkedtünk idegenvezetőnkkel, Feri Fannival is.

Sírépületek az Apáca utca zárt udvaraiban

Fotó: Kovacs Liliána

– Ezek a sírépületek, illetve sírok zárt falak mögött találhatók. Február elejétől minden szombaton tárlatvezetés alkalmával lehet ellátogatni ide, ám a helyszínek adottságai miatt csak nagyon kis létszámú csoportot tudunk egy-egy alkalommal fogadni

– mondta előzetesen az idegenvezető.

Sírok az ókeresztény temetőkápolnában

Utunk először az Apáca utca 14-be vezetett, itt egy lakóház udvarán található meg a későrómai-ókeresztény temetőkápolna a 4. századból. Ezt a helyet Fülep Ferenc tárta fel 1969-ben. A Littke Pezsgőház továbbfejlesztésekor vették észre az építők sírokat. A feltáráskor összesen 110 téglasírt (ebből több mint 60 gyermeksír), illetve három sírépületet találtak, de ebből csak egyet állítottak ki, a többit visszatemették.

– Rengeteg nagyon szép sírmellékletet is feltártak itt. Tudni kell, hogy a keresztényeknek nem volt fontos, hogy minél gazdagabb legyen a sírmellékletük. Így a rengeteg korsó, érme, ékszer arra utal, hogy itt valószínűleg pogányok nyugodhattak. Valószínűleg családok lettek itt eltemetve, akiknek csontjai alapján azt mutatták ki, hogy nagyon rossz egészségi állapotban voltak

– fogalmazott a temetőkápolnában Feri Fanni.

Különleges volt a festett kettős sír

Az Apáca utca 8. volt a második helyszín, itt ókeresztény sírépítményeket tekinthettünk meg. Mint megtudtuk, akkor folytak itt ásatások, amikor 1958-ban a megyei könyvtárat szerették volna bővíteni. Ekkor találtak több sírkamrát és téglasírt, végül két temetőrészletet hagytak meg. Egy római kori kettős sírt is megnéztünk itt, mely egyedi építészeti megoldással készült, és belső falát simára vakolták, festéssel díszítették. A tárlatvezetés végén a látogatók egy interaktív játékon is részt vehettek.