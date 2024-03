Olvashattak korábban arról, hogy Bicsérden az idei év elején Ropoli Tibor egykori plébánosra emlékeztek ünnepélyes keretek között, tavaly pedig a koronavírus járvány során életét vesztett Hamzau Relura.

Bicsérden kap emléktáblát Hamzau Relu

Forrás: Pécsi Egyházmegye

A templomkertben már állt egy tetővel ellátott emlékhely és tábla Ropoli Tibor tiszteletére, most azonban nem csak ezt a felépítményt újították meg, hanem mellé helyeznek egy új emléktáblát is, mely Hamzau Relu bicsérden töltött 15 éve előtt tiszteleg majd. Emellett az emlékhelyhez vezető terület térkövezését is elkészítették – a felavatást a tervek szerint a húsvéti ünnepek alkalmából tartják meg.

A településen további, a templomhoz kapcsolódó fejlesztést is terveznek, ehhez azonban még, amint Vér József polgármester tájékoztatott, várják a benyújtható pályázat lehetőségét. Az egyházmegyével közösen tervezik a pályázat beadását egy olyan fejlesztésre, amelynek keretén belül a templom környéke válna szebbé. A falu középpontjában álló templom kerítése ugyanis már omladozik, ezért szeretnék ezt a helyzetet orvosolni, illetve a templom környéki területet is térkövezni, a közelében lévő közterületen pedig egy szobor is helyet kaphatna a tervek szerint, amennyiben lesz lehetőség pályázati támogatásra e téren. Mosonyi Tamás szobrászművész ugyanis már évekkel ezelőtt elkészített egy tervet egy nagyméretű, összekulcsolt, imádkozó kezeket ábrázoló szoborhoz, szeretnék ezt is megvalósítani.

Több fejlesztést sikerült megvalósítani Bicsérden

Bicsérden sikerült több egyéb fejlesztést is véghez vinni az elmúlt időszakban. Hamarosan átadásra kerül a közösségi tér a Rózsa utcában, ahol április 5-én tartják első nagy rendezvényüket. Egészségügyi és zenei programokkal várják az érdeklődőket 16.45-től, ahol dr. Szabados Ibolya háziorvos, a Szentlőrinci Eszterházy Egészségügyi Központ orvosigazgatója tájékoztatja majd a látogatókat a térség egészségügyi és orvosi ellátási helyzetéről. Továbbá dr. Szabados Sándor szívsebész is előadást tart. Ezt kulturális program követi, Sztankovszky Miklós a 70-80-as évek, majd Hunyadi Máté az operettek világába kalauzolja el közönséget.

Emellett a nagybicsérdi temetőben is elindultak a munkálatok, húsvétig a tervek szerint a terület átfogó térkövezése megvalósul.

Április végén, május elején kezdődik a Kossuth Lajos utca aszfaltozása. A Toronygalériát külső festés keretén belül újítják meg, a fogászat egyes helyiségeit, illetve a polgármesteri hivatal külső felületének egyenetlenségeit is lefestik.