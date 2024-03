Mozi

Apolló (Pécs, Perczel Miklós u. 22.): Smoke Sauna Sisterhood (17.00), Rigó, rigó,szederinda (17.30), Dűne: Második rész (19.00), Előbb táncolj (20.00).

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Dűne: Második rész (17.00, 20.00).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A három testőr milady (15.00, 17.30, 20.00), A méhész (16.00, 20.15), Argylle: A szuperkém (14.30), Bajos csajok (13.40, 17.00, 19.20), Bálnák: A bolygó őrei (13.00), Bob Marley: One Love (18.00), Demon Slayer – To The Hashira Training (Kimetsu No Yaiba) (15.50), Dűne – Második rész (13.20, 14.30, 15.30, 16.40, 17.50, 18.50, 19.30, 20.00), Emma és a fekete jaguár (14.50), Érdekvédelmi terület (13.15), Imádlak utálni (13.40, 17.30, 19.45), Kacsalábon (13.15), Képzeletbeli (15.15, 18.10, 20.20), Kutya és macska (18.00), Lefkovicsék gyászolnak (19.50), Madame Web (17.10), Semmelweis (15.30).

Színház

Pécsi Harmadik Színház (Hajnóczy J. u. 41.): Mr. Emanuelle (Gergely Róbert nőnapi koncertje, 18.00).

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1.): A király beszéde (Uray Tivadar bérlet, 19.00), Nagyszínház – Nézőtéri büfé: Tiktok titok (15.00).

Turmix

Bártfa Utcai Általános Iskola (Bártfa u. 5.): Manó Tanoda. Iskola előkészítő foglalkozások. Itt a szép kikelet, tavaszváró foglalkozás (17.00).

Művészetek és Irodalom Háza (Széchenyi tér 7-8.): „Az újra felfedezett vonalak” – Csízy László kiállítása. Három alkotói korszakának igencsak különböző technikai eszközökkel készített munkáit mutatja be. A kiállítás megtekinthető 2024. március 14-ig (10.00).

Pinokkió Gyermekkönyvtár (Nagy Jenő u. 24.): Csivitelő – mondókázós foglalkozás. A Csivitelő egy olyan baba-szülő együttlét, amely kifejezetten a babák életkori igényeihez igazodik, a baba és a szülő kapcsolatát elmélyítő, mondókákkal színesített foglalkozás a 0-3 éves korosztály és a szüleik számára (9.30).

PKK Apáczai Művelődési Ház (Apáczai körtér 1/D.): Élj szívből! – Rubint Réka előadása és közönségtalálkozó (19.00).

Zsolnay Kulturális Negyed (Herkules Műhely): Szenior tánc (10.00), Planetárium: Kalandozás a csillagos égbolton (16.00).