Ezt az igen érdekes humorral megáldott csapatot 1969-ben alapította öt brit író-színész – Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle, Terry Jones, Michael Palin – és egy amerikai animátor – Terry Gilliam. Első műsorük a Monthy Python Repülő Cirkusza címet viselte, amely negyvenöt részből állt.

A társulat hatalmas népszerűségnek örvendett és még örvend ma is. Ők nem csak egy csapat színész volt, hanem közösen együtt egy jelenséget alkottak, akik turnéztak, több albumot kiadtak, musicalt készítettek, számos könyv és számítógépes játék kötődik hozzájuk, valamint négy filmet is készítettek, amelyből az egyik a Gyalog-galopp, amit az Uránia Mozi is vetíteni fog.

Ebben az alkotásban Arthur királynak és a Kerekasztal lovagjainak legendás történetét választották a paródia és a burleszk elképesztően eredeti egyvelegéhez.