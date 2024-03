Moziműsor

Apolló (Pécs, Perczel Miklós u. 22.): Téli szünet (16.45), Rigó, rigó, szederinda (17.30), Érdekvédelmi terület (20.00).

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Dűne: Második rész (17.00, 20.00).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A három testőr milady (15.00, 17.30, 20.00), A méhész (16.00, 20.15), Argylle: A szuperkém (14.30), Bajos csajok (13.40, 17.00, 19.20), Bálnák: A bolygó őrei (13.00), Bob Marley: One Love (18.00), Demon Slayer – To The Hashira Training (Kimetsu No Yaiba) (15.50), Dűne – Második rész (13.20, 14.30, 15.30, 16.40, 17.50, 18.50, 19.30, 20.00), Emma és a fekete jaguár (14.50), Érdekvédelmi terület (13.15), Imádlak utálni (13.40, 17.30, 19.45), Kacsalábon (13.15), Képzeletbeli (15.15, 18.10, 20.20), Kutya és macska (13.30, 18.00), Lefkovicsék gyászolnak (19.50), Madame Web (17.10), Semmelweis (15.30).

Színház

Művészetek és Irodalom Háza (Széchenyi tér 7-8.): Tessék engem megmenteni! – OSZIP Színészképzés Pécs (19.00).

Turmix

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Lélektér Estek. „Generációk harca és együttműködése” – Steigervald Krisztián generációkutató előadása (18.00).

Tudásközpont (Körbirodalom Gyermekkönyvtár, Universitas u. 2/A.): Mesét, könyvet a babának! Színes babaprogram 0-3 éves korig, a legkisebbeknek és szüleiknek. Programok: Ingyenes kerekítő foglalkozás, „Mit, mikor, miért olvassunk születéstől?” címú előadás, Babageometria kiállítás, ingyenes beiratkozás a könyvtárba, kedvezményes könyvvásár (10.00).

VOKE Vasutas Művelődési Ház (Váradi Antal u. 7/2.): Vagabond Természetbarát Egyesület. Videó és diavetítéssel egybekötött élménybeszámoló. „Távol-Kelet: Észak-Vietnám, Laosz, Thaiföld” címmel. Előadó: Merényi Tamás (18.30).

Zsolnay Kulturális Negyed (m21 Galéria): Országos Kerámiaművészeti Triennálé. Az Országos Kerámiaművészeti Triennálé nagyszabású kiállítása a kortárs magyar kerámia- és porcelánművészet új értékeit mutatja be. 100 alkotó több mint 200 munkáját láthatjuk. A kiállítás megtekinthető 2024. április 21-ig (10.00).