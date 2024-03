A feltámadást hirdetik 33 perce

Húsvét szimbólumai: páva, pelikán és főnix a pécsi székesegyházban és környékén

A pécsi székesegyházban és környékén számos keresztény művészeti kinccsel találkozhatunk. A húsvét szimbólumai is láthatók, amelyekből most három, jelentésében az ünnephez kapcsolódó madarat mutatunk be: a pelikán, a páva és a főnix is Jézus kereszthalálát és feltámadását hirdetik.

Mohay Réka Mohay Réka

Forrás: MW

Húsvét szimbólumai közé tartozik a pelikán, mely a székesegyházban, illetve a Gyertyaszentelő Boldogasszony templomban (Dzsámiban) is megjelenik. A pelikánt a középkori gondolkodás a kicsinyeiért vállalt önfeláldozó szeretet jelképének tartotta. A keresztény művészet lexikonában olvasható az ehhez kapcsolódó legenda a Physiologus című, mitologikus elemekkel tarkított vallási-természettudományos iratból. Ön tudja, mi a húsvét szimbólumai?

Forrás: MW Eszerint a pelikán kicsinyei arcul csapták szüleiket, mire azok visszavágtak, a kicsik azonban elpusztultak. „Három napig siratják kicsinyeket, a harmadik napon aztán az anya odamegy hozzájuk, csőrével felhasítja az oldalát, s a halott testekre kiomló vére feltámasztja őket”, olvasható a szövegben. A középkori művészetben ezért vált Krisztus kereszthalálának szimbólumává, utalva az emberiség bűnére, mellyel elfordult Istentől, aki azonban Krisztusban vérét adta az emberek megváltásáért. Gyakran jelenik meg az Oltáriszentséget őrző tabernákulumok ajtaján, ahogyan ezt a Dzsámiban is láthatjuk, hasonlóképp a székesegyház Szent József mellékoltárának oromzatdíszén. A pelikán a székesegyház Corpus Christi kápolnájában, a mennyezet középső keresztívén is visszaköszön, jelképezve itt is az önzetlen, önfeláldozó szeretetet. A székesegyház külső, nyugati homlokzatának déli oldalának díszítésén is megjelenik a fiókáiért vérét ontó pelikán domborműve. A páva a keresztény szimbólumok meghatározó eleme A páva alakja a székesegyháztól nem messze található I. számú (Péter-Pál) ókeresztény sírkamra mennyezetén is szerepel. Már az ókeresztény korban kedvelt motívumként használták. Azt tartották róla, húsa romolhatatlan, legyező módjára elterülő farktollai az eget juttatta eszükbe. Ezért az örök élet és a halhatatlanság szimbólumává vált, gyakran jelent meg temetkezési helyszíneken. A székesegyház altemplomában, az oltár felett található, amely azért is különös, mert az itt álló nem akármilyen oltár. Krisztus szobra nyugszik benne, nagypénteken ez jeleníti meg az ő sírját, így a páva motívum itt különös erővel jelenik meg. A Corpus Christi kápolna mennyezetének az oltárhoz közeli keresztívén szintén páva látható. Főnix is látható a székesegyház szimbólumai között A pelikán és a páva mellett még egy mitologikus madár kapcsolódik a húsvéthoz: a főnix. Aranyfácán, később sas alakjában képzelték el, Hérodotosztól kezdve számos antik szerzőnél szerepel, a már említett középkori Physiologusban is szó esik róla. A főnix legendájának több változata ismert. Közös ezekben, hogy a Nap madarának tekintik, aki, amikor megérzi halálát, tűz gyullad (egyes források szerint a Napból, mások szerint a főnix saját maga által feltépett melléből), s ebben ég el. Később azonban életre kel hamvaiból, a keresztény források szerint harmadnapon már visszanyeri eredeti alakját és erejét. Ez is Jézus halálához és feltámadásához kapcsolható, a pelikánhoz hasonlóan. A főnix alakja a pécsi székesegyház nyugati homlokzatának északi oldalán látható, a homlokzatot díszítő dombormű formájában. A három madár, a pelikán, a páva és a főnix tehát mind a húsvéti ünnephez kapcsolódnak szimbolikus jelentésük által. A keresztény művészetben a pelikán az önfeláldozó szeretet, a páva az örök élet, a pelikán ehhez hasonlóan a feltámadás jelképei közé tartozik. A pécsi székesegyházban, a belvárosi Gyertyaszentelő Boldogasszony templomban, illetve az ókeresztény sírkamrákban is visszaköszönnek, hirdetve a kereszténység legfontosabb üzenetét. Források: A keresztény művészet lexikona, Budapest, Corvina

Magyar Katolikus Lexikon (lexikon.katolikus.hu)

Petrovich Ede: A pécsi székesegyház

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!