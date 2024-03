Moziműsor

Apolló (Pécs, Perczel Miklós u. 22.): Tökéletes napok (17.30), Tűzvörös égbolt (18.00), Téli szünet (19.45), Bob Marley: One Love (20.00).

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Bob Marley: One Love (15.00), Dűne: Második rész (17.00, 20.00).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A méhész (17.40, 20.00), Argylle: A szuperkém (14.45, 20.00), Bálnák: A bolygó őrei (13.10, 16.50), Bob Marley: One Love (13.00, 17.30, 20.15), Csábító leckék (14.00), Demon Slayer – To The Hashira Training (Kimetsu No Yaiba) (13.15, 16.10, 18.20, 20.30), Dűne – Második rész (13.20, 14.30, 15.45, 16.45, 18.00, 19.15, 19.45, 20.15), Egy élet (15.30), Emma és a fekete jaguár (15.30), Érdekvédelmi terület (17.45), Imádlak utálni (15.00, 17.15, 19.45), Kutya és macska (18.40), Lefkovicsék gyászolnak (13.00), Madame Web (13.00, 17.50), Semmelweis (15.15), Téli szünet (20.30), Wonka (14.20).

Színház

Janus Egyetemi Színház (Zsolnay V. u. 16.): Mama muss weg/Viszlát mama! (19.00).

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1.): A király beszéde (19.00), Kamaraszínház: Rozsda lovag és a kísértet (15.00).

Turmix

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Szenior örömtánc „60-as…70-es…80-as…”! Jó zenék, remek, egyszerű koreográfiák, kellemes fizikai igénybevétel, jó hangulat (10.00).

Tudásközpont (Csorba Győző Könyvtár, Universitas u. 2/A.): „Alkotva tanulunk” című kiállítás, a Szent Mór Iskolaközpont Alapfokú Művészeti Iskolájának Képzőművészeti Tagozatán tanuló diákok munkáiból. A kiállítás megtekinthető 2024. március 6-ig a könyvtár nyitvatartási idejében.

VOKE Vasutas Művelődési Ház (Váradi Antal u. 7/2.): Szülésfelkészítő Pálfi Bettivel. Csoportos szülésfelkészítő, ami a kórházi napok megélését, az újszülött körüli teendőket tárja elétek, szuper hasznos tanácsokkal (16.00).

Zsolnay Kulturális Negyed (Látogatóközpont, VR univerzum): A VR Univerzumban különböző ügyességi, felfedező, meseszerű, sport vagy akár művészeti játékokat kínálnak a család minden tagjának (10.00).

Zsolnay Kulturális Negyed (E78 Koncertterem): Segítség Iskola! – avagy Túlélőkalauz szülőknek. Nem mindennapi előadás és stand up mindannyiunk életének legvidámabb, esetleg leggyötrelmesebb próbatételéről: az általános iskoláról (19.00).