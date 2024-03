A pincesoron a mulatság 15 órakor indul: különböző helyszíneken a Borjádi Német Nemzetiségi Tánccsoport, a Héttorony Hangászok, valamit a Lustige Bohler gondoskodnak a jó hangulatról.

A Hohl volt, Hohl nem volt, a kis boltban egész nap megtekinthetők és megvásárolhatók Rayman Johanna fazekas munkái, a Neidhardt Vendégházban.

14.30-tól táncház várja a vendégeket a Bohaj Zenekarral és a Sátorhelyi Néptáncegyüttessel, a Neuperger Pincészet pedig 14.30 és 18 óra között ingyenes borkóstolóra és pincelátogatásra invitálja az érdeklődőket.

A városban centrumában is ünnepi hangulat fogadja az érkezőket: Batthyány tér már az elmúlt napokban ünnepi díszbe öltözött. A korábbi évek hagyományainak megfelelően a Bólyi Német Önkormányzat és a Nemzetiségi Kör közösen díszítette fel a szökőkutat, valamint emmauszi életkép is készült, és mindemellett "A mi Emmauszunk" című szabadtéri fotókiállítás is várja egészen április 3-ig a látogatókat. A több mint százéves Emmausz hagyományáról rengeteg fotó készült az évtizedek alatt - a hatalmas tablókon megelevenedik a múlt, és a korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a helyiek és a városba látogatók nagy örömmel nézegetik a képeket, ismerős arcok után kutatva.