Az angol csapat ebben a filmben a bibliai időkbe kalauzolja a nézőt, méghozzá Júdeába abba az időbe, amikor Jézus megszületett. A M

egváltóval egy időben született egy másik gyermek, akit Briannek hívnak. A napkeleti bölcsek róla hiszik tévedésből, hogy ő az igazi megváltó. És ettől a perctől kezdve Brian élete tévedések és félreértések sorozatává válik.

A Brian életét 1979-en mutatták be, amit az első Egyesült Királyság-beli kiadáskor néhány városi tanács betiltott. Mindemelett Írországban nyolc, míg Norvégiában egy évre betiltották. Svédországban viszont engedélyezték, és az utóbbi nemzet tettére reagálva, úgy hirdették, hogy olyan vicces film, hogy Norvégiában be is tiltották.