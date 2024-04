Mint arról hírportálunkon beszámolt, megerősítésre került a cserekapcsolat a két város két meghatározó gimnáziuma között, valamint a két város közötti, 2011 óta tartó testvérvárosi kapcsolat erősítése is fontos cél, már Vasarely öröksége miatt is.

A pécsi Leőwey Klára Gimnázium (melyben francia nyelvi tagozat is működik), és a Lycée Vauvenargues között több mint tíz éve zajlik csereprogram, a francia diákok épp a húsvét előtti héten jártak városunkban, ahol helyi családoknál voltak elszállásolva.

Májusban pedig a pécsi fiatalok utaznak Aix-en-Provence festői vidékére, ahol több múzeum és a tengerpart meglátogatása mellett évről-évre fontos szerepet játszik a diákok időtöltésében a Vasarely Alapítvány is. Az ott látható művek megtekintése mellett különböző foglalkozásokon is részt vehetnek majd, illetve egy színdarabot is betanulnak francia nyelven, amit elő is adnak majd a helyi közönség számára.

A magyarok tavalyi látogatásáról a francia sajtó is beszámolt, ez magyarul a Leőwey Gimnázium weboldalán is olvasható. Ebben többek között arról is szó esett, hogy 2023-ig közel 500 magyar és 500 francia diák látogatta meg egymás testvérvárosát.