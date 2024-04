A két napos rendezvény április 20-án délelőtt 10 órakor rajtol el egy megnyitó ünnepséggel a Faluház melletti Medvehagyma szobornál, ahol fellépnek az orfűi kisiskolások és az Orfűi Dalkör is.

Ennek a jövőre jubiláló rendezvénynek nemcsak a szórakozás, a kikapcsolódás nyújtás a célja, hanem az ökotudatosságra való figyelem felhívás, a környezeti nevelés, valamint a helyi és magyar termékek megismertetése a látogatókkal. Ennek fókuszában pedig színes programokkal, workshopokkal és környezettudatos előadásokkal várják a kicsiket és a nagyokat a fesztiválra.

A medvehagyma pogácsa most is fontos szereplője lesz a fesztiválnak

Az idei esztendőben hat helyszínen várják az érdeklődőket, amelyek a következők: Medvehagyma Ház, Orfűi Malmok, Muskátli Vendéglő és Kemencés Udvar, Mecsek Háza, Cultur Piac és a Tekeres Pajta.

A programok között a teljesség igénye nélkül válogattunk. Az elsőként említett helyszínen, azaz a Medvehagyma Háznál megismerhetik az érdeklődők a Nyugat-Mecsek érdekességeit, Orfűt, valamint a négy tóból álló rendszer értékeit. De azok számára is szerveznek programokat, akik az ismeretszerzés helyett egy kis kalandra vállalkoznának, valamint a méhek életébe is mélyebben beláthatnak az érdeklődők a helyszínen.

Az Orfűi Malmok már évek óta a helyszínét képezi a népszerű növényt fókuszba helyező fesztiválnak, így idén is színvonalas programokkal készülnek. Április 20-án a látogatók kipróbálhatják magukat a Medvehangya nagy kalandja című erdei barangolós, nyomkövetős rejtvényjátékba. Mindemelett pedig lehetőség lesz előadást hallani a gyümölcsfákról, gyümölcsös és konyhakertek művelőséről is. Április 21-én pedig a medvehgyma tartósítás különféle módozataiba kaphatnak az érdeklődők betekintést, de koncertet ad a Bohaj zenekar, és táncházban is ropphatják majd a fesztiválozók.

A helyszínek között szerepel a Cultur Piac, ahol a helyi termelői és kézműves vásáron túl kultúrális és a művészeti élményekkel is készülnek, valamint sok-sok kóstolással is várják az embereket.

A Mecsek Háza könnyed programokkal készül a fesztiválra. Egy igazi ellazulásra lesz lehetőségük az érdeklődőknek, hiszen elsajátíthatják, hogy milyen is a Tao légzés, valamint ha éhesek lennénk, akkor az éhségünk is is tudjuk oltani egy medvehagymás pogácsasütés workshop keretében.

És ha még mindig éhesek lennénk, akkor muszáj ellátogatni a Muskátli Vendéglő és Kemencés Udvarba, ahol lehetőség lesz kemencében sült péksüteményeket kóstolni, valamint a gyerekek a Madártani Egyesület foglalkoztatóján is részt vehetnek.

De még ezzel sincs vége, hiszen a Tekeresi Pajtánál a környezettudatosság jegyében faültetést szerveznek, valamint itt is adnak a gasztrokulturális élvezeteknek, hiszen itt rendezik meg az Orfűi főzőversenyt.