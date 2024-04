Csak néhány érdekesség a műsorból: hallhatunk népdalcsokrot szájharmonikával előadva, Somogyi karikázót és Sárközi táncokat járnak a hetven felettiek, népdalokat énekel több kórus, nyugdíjasok mutatnak be modern táncokat, operett dalok és a hatvanas, hetvenes évek slágerei is megszólalnak, táncra perdülnek a bábuk is, miközben Kányádi Sándor, Was Albert és Eminescu verseket is előadnak. A négy órás programban 21 műsorszámban közel kétszáz fellépő lesz és a baranyaiakon túl Bogyiszlótól Simontornyán át Dombóvárig érkeznek a szereplők.