Az idei esztendőben is megrendezik Pécsváradon a Város Napja ünnepséget április 28-án. A rendezvény keretében elrajtol a tizenkettedik alkalommal megszervezett Váradfutás, de számos más programmal is készülnek a napra. Tartanak fitneszbemutatót, de fellép a Nyugdíjasok Körzeti Egyesületének Férfikórusa, a Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda Vár utcai csoportja, a Zengővárkonyi Dalospacsirták és még sokan mások. A rendezvény ideje alatt a PIFÖ – Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat – vetélkedőre várja a fiatalokat, amely keretében lesznek kvízek és több állomásos akadályverseny is. További információk a pecsvarad.hu oldalon.