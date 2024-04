Mozi

Apolló (Pécs, Perczel Miklós u. 22.): Származás (17.30), Kék pelikan (18.00), Back to Black (20.00), Hogyan szexeljünk (20.00).

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Szellemirtók – A borzongás birodalma (15.30), Back to Black (17.45), Mátrix (20.30), Micimackó: Vér és méz 2. (23.00).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A majomember (19.45, 22.15), Az első Ómen (17.15, 20.30), Back to Black (13.00), Belu – A legbátrabb bálna (13.00), Bonus Trip (15.45, 18.00, 20.15, 22.30), Dűne – Második rész (14.00, 14.45, 19.20), Godzilla X Kong: Az új birodalom (14.40, 19.30, 21.50, 3D: 17.00), Imádlak utálni (20.00), Ki hitte volna? (14.00, 18.15), Kung Fu Panda 4. (14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 3D: 13.30), Micimackó: Vér és méz 2. (22.00, 22.15, 22.30), Most vagy soha! (13.00), Polgárháború (13.45, 16.00, 18.15, 20.30, 22.15), Suga Agust D Tour’D-Day’ The Movie (18.00), Szellemírtók – A borzongás birodalma (15.00, 17.20, 19.40), Szunnyadó vérebek (15.30, 17.45, 20.15, 22.30), Verseny a győzelemért (16.00, 20.00).

Színház

Pécsi Harmadik Színház (Hajnóczy J. u. 41.): Lányok, fiúk (a Loupe Színházi Társulás vendégjátéka, 19.00).

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1.): Nyolc nő (19.00), N. Szabó Sándor terem: Audiencia (19.00).

Koncert

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Fuchs Gábor zongoraművész „Nagy elődök nyomában” című koncertje. Válogatás J.S. Bach, Beethoven, Chopin, Liszt, A. Silotti műveiből (17.00).

Turmix

Apáczai Csere János Fiókkönyvtár (Apáczai körtér 1/D.): Gingalló – mondókázó foglalkozás 0-3 éves gyerekeknek és szüleiknek. A Gingalló egy olyan baba-mama foglalkozás, amely kifejezetten a babák életkori igényeihez igazodva, a baba és mama különleges kapcsolatát elmélyítő mondókákkal, dalokkal, hangszerjátékkal színesített 30 perces alkalom a 0-3 éves korosztály és a szüleik számára (10.00).

Expo Center (Megyeri út 72.): Pollack Expo. A régió legnagyobb szakmai kiállítása (10.00).

PKK Patacsi Művelődési Ház (Fő u. 20.): Dr. Hajnal Klára PHD PTE TTK: „A természet természete” című előadása. Az előadás röviden értékeli az emberiség helyét és eddigi tevékenységét a természetben. A belépés díjtalan (18.00).

Tudásközpont (Csorba Győző Könyvtár, Universitas u. 2/A.): Könyvcsere a könyvtárban. Hozd el régi, megunt, nem használt vagy több példányos könyveidet, és gyűjtsd be mások kincseit ingyen (10.00).