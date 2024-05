A baranyai diákok ezúttal is rendkívül sikeresen szerepeltek a Helikonon. Arról már korábban beszámoltunk, hogy a helikoni vándorserleget idén is a pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma vihette haza, ők kapták ugyanis a legtöbb pontot összesítve. A pécsi Kodály Zoltán Gimnázium pedig holtversenyben lett szintén a Nagy Lajossal a legtöbb arany minősítést szerzett gimnázium, így e két intézmény kapta a dr. Szabolcs András-díjat, kétszer 125.000 forint értékben.

Összesítjük a Helikon baranyai eredményeket

Fotó: Andras Belovari

Számos oklevelet szereztek a baranyaiak, főként a pécsiek: a minősített produkciók döntően pécsi középiskolákból kerültek ki, kiegészülve egy Mohácson és egy Szigetváron tanuló diák produkciójával. Arany oklevélből összesen 38-at nyertek el pécsi diákok, ebből 7 fődíjat (a fődíj a legkiemelkedőbb arany minősítésű produkciónak járt). Ezüst érmet 27, bronz fokozatot 13, különdíjat 12 produkció kapott. A kiemelkedő számú arany mutatja, hogy a pécsi fiatalok igazán magas színvonalú művészeti alkotásokkal neveztek a megmérettetésre. Összesen több mint 100 produkcióval neveztek a baranyai középiskolák.

A minősített produkciók a pécsi Művészetiből, a Nagy Lajosból, a Leőweyből, a Szent Mórból, a Zipernowskyból, a Janusból, a Kodályból, az ANK-ból, a Gandhiból, a Zsolnay Vilmos Technikumból, a PTE Babitsból, illetve a mohácsi Kisfaludy és a Szigetvári Zrínyi Gimnáziumból kerültek ki.

Fődíjasok Boráros Emma (Pécsi Művészeti Gimnázium - irodalmi alkotás), Rostás Dóra (PTE Gyakorló Éltalános Iskola, Gimnázium és Óvoda - könnyűzene), a Pécsi MÜSZI táncosai (Pécsi Művészeti Gimnázium - tánc kategória), Behán Frida (Pécsi Művészeti Gimnázium - tánc szóló kategória), Moreira Laura (Leőwey Gimnázium, Pécs - mozgókép és multimédia), a Zengető Együttes (Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium és Kollégium, Pécs - népzene), illetve a Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium 11-12. évfolyamos színjátszói lettek.

Kiemelkedőnek mondható a komolyzenei kategória, ahol szóló kategóriában 7 arany, 6 ezüst, 1 bronz és 2 különdíj, kamara formációban további 5 produkciót díjazott a zsűri.

Az énekkarok műfaját is uralták a pécsi középiskolák. Kamarakórussal indult és aranyat nyert a Babits kamarakórus, bronzot a Nagy Lajos férfikara. A leánykarok közül arannyal jutalmazták a Nagy Lajos, a Kodály és a Janus hölgyeit, ezüsttel a Leőwey és a Szent Mór lánykarát, a Kodály lánykara különdíjat is kapott. Vegyeskarok közül aranyat vitt haza a Nagy Lajos Laudate vegyeskara és a Leőwey kórusa, ezüstöt a Szent Mór vegyeskara, s mind a hárman még különdíjban is részesültek.

Helikoni Ünnepségek 2024 – Baranyai eredmények

Irodalmi alkotás

FŐDÍJ

(fődíjas: a legkiemelkedőbb arany minősítésben részesített nevező)

Boráros Emma - Pécsi Művészeti Gimnázium

ARANY

Rózsa Anna - Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma, Pécs

BRONZ

Iványi Ábel - Leőwey Klára Gimnázium, Pécs

Komolyzene: kamara

ARANY

Ritmusvarázs Ütőegyüttes Pécsi Szent Mór Katolikus Gimnázium-Pécs

EZÜST

Győrfi Borka-gordonka Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum Zipernowsky Károly Műszaki Technikum - Pécs

Mireider Ferenc-gordonka Zipernowsky Károly Műszaki Technikum, Pécs

Janus Fuvolatrió: Czigler Hanna, Horváth Eszter, Németh Alíz - Janus Pannonius Gimnázium - Pécs

KÜLÖNDÍJ

Ritmusvarázs Ütőegyüttes Pécsi Szent Mór Katolikus Gimnázium-Pécs

Komolyzene: hangszerszóló

ARANY

Mireider Ferenc – gordonka Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum Zipernowsky Károly Műszaki Technikum-Pécs

Boha Viktória – fuvola Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium-Pécs

Kresz-Gundrum Kornél – marimba Pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma-Pécs

Mátés Anna – fuvola Pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma-Pécs

Ritzl András Pál – harmonika Pécsi Janus Pannonius Gimnázium-Pécs

Schmal Dániel – zongora Pécsi Janus Pannonius Gimnázium-Pécs

Müller Albert – zongora Pécsi Szent Mór Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium- Pécs

EZÜST

Heisz András Botond – gordonka Pécsi Leőwey Klára Gimnázium-Pécs

Piacsek Mátyás – gordonka Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium-Pécs

Szabados André – szaxofon Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium-Pécs

Ruppe Máté – harsona Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium-Mohács

Radák Samu János – zongora Pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma-Pécs

Polgár Dániel – harmonika Baranya Vármegyei SZC Zsolnay Vilmos Technikum és Szakképző Iskola-Pécs

BRONZ

Kiss László – zongora Gandhi Gimnázium, Technikum, Kollégium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola-Pécs

KÜLÖNDÍJ

Kresz-Gundrum Kornél – marimba Pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma-Pécs

Müller Albert – zongora Pécsi Szent Mór Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium- Pécs

Komolyzene: szólóének

ARANY

Strasszer Márton PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Babits Mihály Gimnáziuma-Pécs

Simó Flóra Kata Pécsi Leőwey Klára Gimnázium-Pécs

Könnyűzene és ének: együttes és zenekar

ARANY

Esze Tamás Együttes, Pécsi Leőwey Klára Gimnázium, Vadászláz (saját szerzemény)

Kodály Banda, Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium, P!nk feat. Neat Ruess: Just give me a reason

Jukebox, PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda, Musical Medley

EZÜST

Slami Kamaraegyüttes, Pécsi Janus Pannonius Gimnázium, The Piano Guys: The chello song

BRONZ

Freaxtone Zenekar, Pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma, Little Richard: Good golly Miss Molly

Könnyűzene és ének szóló és duó

FŐDÍJ

Rostás Dóra, PTE Gyakorló Éltalános Iskola, Gimnázium és Óvoda, Dreamgirls: I love you I do

ARANY

Baráth Kata, Pécsi Leőwey Klára Gimnázium, Barbara Pravi: Voilá

EZÜST

Nágl Kiara-Horváth Nikolett, Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium, Radiohead: Creep

Nagy Regina Martina, Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI, Palya Bea: Két világ

Samu Liliána Katalin, Pécsi Gandhi Gimnázium, Technikum, Kollégium, Általános Iskola és AMI, Havasy Viktor-Szenes Iván: Én leszek

Kamarakórus

ARANY

Pécs, PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Babits Mihály Gimnázium Kamarakórusa

BRONZ

Pécs, Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium Laudate Fiú Kamarakórus

Leánykar

ARANY

Pécs, Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium Laudate Leánykara

Pécs, Kodály Zoltán Gimnázium Bartók Béla Leánykara

Pécs, Janus Pannonius Gimnázium Leánykara

EZÜST

Pécs, Leőwey Klára Gimnázium Leánykara

Pécs, Szent Mór Katolikus Gimnázium Leánykara

KÜLÖNDÍJ

Pécs, Kodály Zoltán Gimnázium Leánykara

Vegyeskar

ARANY

Pécs, Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma Laudate vegyeskara

Pécs, Leőwey Klára Gimnázium vegyeskara

EZÜST

Pécs, Szent Mór Katolikus Iskolaközpont vegyeskara

KÜLÖNDÍJ

Pécs, Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma Laudate vegyeskara

Pécs, Szent Mór Katolikus Iskolaközpont vegyeskara

Pécs, Leőwey Klára Gimnázium vegyeskara

Mozgásművészet és moderntánc csoport

FŐDÍJ

Pécsi MÜSZI, Pécsi Művészeti Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum, Nagy Írisz: Wednesday



Mozgásművészet és moderntánc szóló és duó

FŐDÍJ

Behán Frida, Pécsi Művészeti Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum, Karin Iwata: Lady

ARANY

Vida Petra, Pécsi Janus Pannonius Gimnázium, Tóth Eszter: Sodródás

Kovács Kamilla, Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium, Önmagadat (a táncot szaxofonon kísérte Szabados André)

EZÜST

Balatonyi Krisztián-Szabó Laura, Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola, Társastáncok

BRONZ

Reflection, Pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma, Molnár Ákos: Fusion

Mozgókép és multimédia

FŐDÍJ

Moreira Laura - Pécsi Leőwey Gimnázium, Pécs - Valósághűség

ARANY

Fonyó Ábel - Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium, Pécs - Láttalak

KÜLÖNDÍJ

Rumann Gergő Simon - Pécsi Művészeti Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum, Pécs - Belülről

Népdal

ARANY

Liliom Énekegyüttes – Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium és Kollégium Pécs

EZÜST

Varga Bernadett – Leőwey Klára Gimnázium, Pécs

BRONZ

Bazsarózsa – Kodály Zoltán Gimnázium, Pécs

Néptánc együttes

ARANY

Magura Néptáncegyüttes – Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium és Kollégium Pécs

BRONZ

Leőwey Kör – Tánc Kör – Leőwey Klára Gimnázium Pécs

Fünfkirchen – Leőwey Táncegyüttes – Koch Valéria Gimnázium Pécs

Néptánc szóló és kamara

EZÜST

Németh Regina Karolina – Gandhi Gimnázium Pécs

BRONZ

Márton Anna Luca – Vass Vendel – Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium és Kollégium Pécs

Népzene

FŐDÍJ

Zengető Együttes - Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium és Kollégium, Pécs

ARANY

Krasznai Emese Emília - Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium, Pécs

KÜLÖNDÍJ

Krasznai Emese Emília – Kodály Zoltán Gimnázium, Pécs

Színjátszás

FŐDÍJ

Színjátszó 11-12. évfolyam - Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium - Gravida

ARANY

Müszi 11.C. - Pécsi Művészeti Gimnázium Szakgimnázium és Technikum - Lobban Balázs Balladája

EZÜST

Off-Színkör – PTE Gyakorló Ált. Iskola és Gimnázium, Babits Mihály Gimnáziuma - Stílusgyakorlatok

Gandhi Árnyékszínház – Gandhi Gimnázium, Technikum, Kollégium és AMI Ráma herceg és Szíta hercegnő

Leőwey -KiscicECK - Pécsi Leőwey Klára Gimnázium - Életfélelem

Faludi Ferenc Diákszínpad – Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium - Virradat

BRONZ

JA-PA-GI Színtársulat - Pécsi Janus Pannonius Gimnázium - Cagebirds

KÜLÖNDÍJ

Barkó Kincső Emese színészi alakításáért – Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium és Kollégium - Virradat

Rumann Gergő Simon színészi alakításáért – Pécsi Művészeti Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum – Lobban Balázs balladája

Vers- és prózamondás

ARANY

Lukács Sándor Botond - Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda

Merle Mira - Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium

EZÜST

Fejér Benedek - Szent Mór Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium

Tóth Levente - Pécsi Leőwey Klára Gimnázium

Barkó Kincső Emese - Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma

Bibok Balázs - Baranya Vármegyei SZC Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakképző Iskola - Szigetvár

BRONZ

Balázs Gábor Rudolf - Gandhi Gimnázium, Technikum, Kollégium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

KÜLÖNDÍJ

Lukács Sándor Botond - Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda

Vizuális művészetek

BRONZ

Szentgyörgyi Hanga - Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium, Pés

Egyéb

ARANY

ORFF Zenekar, Pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma, E.Grieg: Peer Gynt szvitjéből

BRONZ: