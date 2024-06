Volt egy népszerű irányzat a rockzenében a hetvenes években, amikor olyan legendás zenészek, mint a King Crimsonból Robert Fripp, a Yesből Rick Wakeman, vagy az Emerson Lake and Palmerből Keith Emerson szóló karrierjét is elindította az instrumentális progresszív rockzenét a kortárs komolyzenével és az elektronikus hanghatásokkal ötvözve. A legnagyobb újító és kísérletező ebben a műfajban Brian Eno volt, aki a Roxy Musicból indult, aztán később többek között David Bowie-val, az U2-vel és a Depeche Mode-val is játszott együtt. Nos, némileg megkésve, de begyűrűzött hozzánk is ez a zenei megközelítés: Barabás Lőrinc, a népszerű jazztrombitás kiült a pódiumra két laptoppal, szintetizátorral, dobgéppel, no meg egy trombitával és egy pianínóval.

A számítógépről elővarázsolt feljátszott zenei alapokat, az elektronikus kütyükből ritmuselemek szóltak visszhangosítva, és erre a gépzenei szőnyegre lépett rá a jazzmuzsikus, hol a zongorán, hol a trombitán szólózva. Az eredmény sajátosan minimál jellegű zene lett, mely hol a space rockra, hol némileg a technóra emlékeztetett, ám a Barabás-szólóktól egyszeriben új színezetet kapott minden. Kellemes, szinte már populáris dallamokból épültek fel a számok, melyekhez igen jól passzoltak a hangszeres szólófutamok. Kellemesen hallgatható, kerek volt az est, újszerű, formabontóan kísérletező, mégsem éreztem revelációt, pedig az említett hetvenes évek próbálkozásai egytől egyig a kedvenceim közé tartoztak. A zene kitűnő volt, az előadás úgyszintén, mégis hiányzott valami.