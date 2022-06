A 2021/2022-es pontvadászat rendkívül izgalmasra sikeredett, a bajnoki cím sorsa is az utolsó fordulóban, egy ki-ki meccsen dőlt el, amelyet végül a PTE-PEAC nyert meg. Nem meglepő, hogy a legtöbben a bajnokcsapatból kerültek be a szezon álomcsapatába, méghozzá négyen. Az első számú szempont ezúttal is az volt (a szezon legjobb tizenegyének kiválasztásakor), hogy posztonként egy-egy játékos hányszor szerepelt a Dunántúli Naplóban a forduló válogatottjában. Holtverseny esetén a játékos csapatának helyezését, illetve poszttól függően a kapott és rúgott gólok számát is figyelembe vettük.

Több kapus is megérdemelte volna

A kapusposzton nagy volt a szórás, ugyanis a 28 forduló alatt 15 különböző hálóőr is bekerült a forduló válogatottjába. A legkevesebb gólt ugyan János Gergő kapta, de – a pécsváradi csapat minőségének köszönhetően – nem minden esetben akadt dolga. Az év kapusa lapunknál Győri Márk (PVSK) lett, akinek négy alkalommal szerepelt a neve a hétvége legjobbjai között, megelőzve ezzel Andorkó Dánielt (Szederkény) és Dósa Tamást (Bóly), akik háromszor kerültek be.

Magabiztos lábakon áll az év védelme

A védelem igencsak sokszínű, hiszen négy különböző gárda játékosaiból állt össze. Természetesen kihagyhatatlan a támadóból belső védővé avanzsált Hergenrőder Tamás, a bajnok PEAC vezére és csapatkapitánya. A több poszton is bevethető Bedi Noel a Pécsvárad egyik legjobb nyári szerzeménye volt, a hátsó alakzat tengelyében is remekelt, csakúgy, mint a védelem jobb oldalán és a középpályán. A negyedik helyen végző bólyi csapatból többször is kiemelkedett Szentmártoni Márton, a Lovászhetény pedig Bartal Bence nélkül biztosan nem futott volna ilyen kiváló tavaszi szezont. Igaz, Bartalra Bíró Ferenc többnyire a középpályán számított, de a kiváló bal lábbal megáldott játékosra védekezésben is nagy szerep hárult. Hergenrőder hatszor, Bedi ötször, Szentmártoni és Bartal négy-négy alkalommal volt ott a forduló válogatottjában.

A középpálya a csapat szíve, motorja

Bedi Noelhez hasonlóan Miltner Szabolcsot is a nyár legjobb igazolásai közé kell sorolni, a korábban a Komlóban futballozó villámléptű szélsőre a PEAC csapott le – és milyen jól tette! Miltner 19 alkalommal vette be az ellenfelek kapuját és ötször szerepelt lapunk válogatottjában. De ennél is többször (nyolcszor!) került be a még mindig csak 20 éves Tóth Máté, aki a Szentlőrinc SE egyik legtehetségesebb játékosa. Nem lepődnék meg, ha jövőre már az NB II.-es csapatnál is komolyabban számítanának rá. Idén is kihagyhatatlan volt a pécsváradi Temesvári Máté, aki szinte az összes meccsen uralta a középpályát. Ő ötször volt válogatott.

Havasi Dániel ismét megnyitotta a gólcsapokat

A PEAC támadógépezete nagyon egyben volt idén, a góllövőlista első négy helyéből hármat is az egyetemisták kaparintottak meg. Azt megszokhattuk, hogy Makai Márk minden évben ott van a legjobb mesterlövészek között, s ezúttal sem lehetett rá panasz. Makai lett az ezüstcipős, 30 találattal zárt és hat alkalommal volt a válogatott tagja. Góllövésben ugyan nem, de válogatottságban túlszárnyalta őt csapattársa, Gelencsér Gergő, aki 20 évesen kis híján az év játékosa lett lapunknál. A legfiatalabb Gelencsér fiú elképesztő szezont zárt, 24 gólt lőtt és kilenc alkalommal szerepelt a hétvége legjobbjai között. Csak egy valaki teljesített jobban nála, a rivális gárda csatára, Havasi Dániel, aki ebben az idényben is bizonyította, hogy nem megyei szintű játékos. Makai és Gelencsér Gergő együtt összesen 54 gólt szerzett, pontosan annyit, mint Havasi egyedül. A pécsváradi mesterlövész ezzel megvédte gólkirályi címét, s mivel tíz alkalommal is szerepelt lapunk válogatottjában, a szezon legjobbja cím is őt illeti.



Góllövőlista

54 gólos: Havasi Dániel (Pécsvárad).

30 gólos: Makai Márk (PEAC)

24 gólos: Gelencsér Gergő (PEAC).

19 gólos: Miltner Szabolcs (PEAC).

17 gólos: Jónás Gergő (Sellye), Lehota Bálint (Villány), Tóth Adrián (Komló), Vénosz Soma (Bóly).

16 gólos: Gelencsér Bálint (PEAC), Kelemen Ferenc (Lovászhetény).



A cserepad

Kapusok: János Gergő (Pécsvárad), Dósa Tamás (Bóly).

Védők: Tóth Ottó (Villány), Keresztes Zsolt (Siklós), Fiáth Péter (PVSK).

Középpályások: Pretzl Milán (Szentlőrinc II.), Bálint Ádám (Szederkény), Zsebe Gábor (Bóly), Wiesner Szabolcs (Siklós), Gelencsér Bálint (PEAC).

Támadók: Jónás Gergő (Sellye), Kelemen Ferenc (Lovászhetény), Takács Ákos (Pécsvárad), Vénosz Soma (Bóly).



Megyei I. osztály