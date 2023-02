Komoly skalpot gyűjtött be az NKA Universitas PEAC II., miután sokak nagy meglepetésére megnyerte a 2023-as Hepp Kupa döntőjét a hétvégén a Gabányi László Sportcsarnokban.

A Final4 elődöntőjében a pécsi klub a házigazdával mérkőzhetett meg, ráadásul rögtön hatalmas fokozatra kapcsolt Meszler Balázs alakulata, amivel egyszerűen nem lehetett felvenni a versenyt. Igaz, a második felvonás kiegyenlített játékot hozott, de a harmadik etapban ismételten növelte előnyét baranyai együttes, így a végjátékban becsúszó apró hibák is belefértek.

Aztán a vasárnapi játéknapon jöhetett az MTK-TFSE elleni finálé, akik a Csata DSE csapatán keresztül jutottak a döntőbe. Olawuyi Adenike büntetőivel a PEAC szerezte meg a találkozó első pontjait, de a fővárosi gárda röviddel utána elszakadt. Mindenesetre egy 13–1-es rohammal zárta negyedet a pécsi klub. A lendület kitartott, ráadásul az MTK tehetetlen volt sokszor a palánk alatta, így jókora előnnyel vonulhatott a nagyszünetre az NKA Universitas PEAC második számú csapata.

Ahogy arra számítani is lehetett, az MTK magasabb fokozatra kapcsolt, s egy 15–2-es futásnak köszönhetően 65-55-re szépített. A záró szakaszban is folytatódott a felzárkózás, sőt, erre még egy lapáttal rátett Hegedűs Péter együttese. A végül hat triplát értékesítő Király Andrea, illetve Turi Eszter vezetésével 69–67-re szépített az MTK-TFSE. Majd az egészen extra meccset teljesítő Rátkai Eszter törte meg a pécsiek kosárcsendjét, aki 38 ponttal kiemelkedett a mezőnyből. Az utolsó pillanatokban is hatalmas erőket mozgósítottak a játékossok mindkét oldalon, de sorsdöntő helyzetekben Rátkai és Halmágyi Kitti kettőse nem hibázott, így végül 85–74-es sikert aratott az NKA Universitas PEAC. A bronzmérkőzésen a BEAC Újbuda 73-67-re legyőzte riválisát.

A Final4 eredményei: BEAC–NKA Universitas PEAC II. 61-87 (6-30, 18-18, 13-23, 24-16), Csata–MTK 53-60 (12-20, 16-17, 14-12, 11-11), Csata–BEAC (67-73 (19-18, 17-18, 13-17, 18-20), MTK–NKA Universitas PEAC 74-85 (18-22, 6-21, 31-22, 19-20).