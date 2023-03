A tabellát, valamint a pillanatnyi formát tekintve könnyed mérkőzésekre készülhetnek az élmezőnyben tanyázó csapatok az AutóCity Volkswagen Baranya Megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság hétvégi körében, de egyetlen percre sem vehetik félvállról a párharcokat, hiszen egy apró hiba nagyon sokba kerülhet a kitűzött célokat tekintve.

A listavezető Ócsárd a csupán két győzelmet jegyző lippói brigádot látja vendégül, így az sem lenne meglepő, ha gólfesztivált tartana Sütő László legénysége. Kettejük őszi találkozóján is könnyed diadalt aratott az éllovas (1–4), a hazai pálya előnye, illetve a bizonyítási vágy pedig még nagyobb különbséget jelenthet. Igaz, a Lippónak nincs vesztenivalója, így bátor játékkal is előrukkolhat, de ez is inkább azt jelentheti, hogy megnyílnak a gólcsapok.

A Himesháza legutóbbi négy meccsén négy pontot szerzett, így már tizenkét pontra van az első helytől. Tehát azért lehet még előre nézegetni, de már ott liheg a nyakakban a Beremend és a Töttös is. A Pécsi Sportolda elleni ütközet pedig nem ígérkezik sétagaloppnak, így mindent be kell vetni a három pontért.

Megyei II. osztály

Április 1., szombat, 15.30

Diana SE–Véménd KSE

Április 2., vasárnap, 15.30

Gyógyfürdő Harkány–Szabadszentkirály MGZRT SE, Közműépker Lánycsók SE–DDC Focivilág Beremend, Töttös SE–Kaitz Agro Somberek SK, Pogány SE–Sport36 Komlói Bányász II., K. Ócsárd SE–Lippói KSE, Pécsi Sportolda SE PG Kft–Himesháza KSE

Élcsoport: 1. K. Ócsárd SE 46 pont, 2. Himesháza KSE 34, 3. DDC Focivilág Beremend 33.