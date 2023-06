Mintha két évet utaztunk volna vissza az időben, amikor beléptünk a HR-Rent Kozármisleny pályájára. Aczél Zoltán vezetőedző, Wittrédi Dávid másodedző, Volcsányi Csaba kapusedző, Loch Krisztián asszisztens és erőnléti edző, illetve Végi Jenő masszőr állt a játékosokkal szemben, akik ekkor még nagy mosollyal várták az előttük álló kemény időszakot. Jöhet ugyanis az alapozás, hogy a 2023/2024-es idényben már könnyedebben vegyék a még magasabbra helyezett akadályokat. Az előjelek viszont jók, hiszen amikor legutóbb ez a stáb irányította a gárdát, akkor veretlenül nyerték a harmadosztályt.

– Úgy érzem, hazatértem – kezdte Aczél Zoltán kérdésünkre. – Ez köszönhető ennek a klubnak! Ami két éve volt, az egy éve befejeződött, már történelem. Az, hogy veretlenül bajnokságot nyertünk, el kell felejteni. Az emberek és szerintem a vezetőség is ezt tette. Most jön egy új bajnokság, ennek kell megfelelni. Egészen magasra rakta a lécet Márton Gábor! Ezt kell megugrani! Szeretnék is gratulálni az edző kollégának! Amit ő csinált a csapattal, az komoly produktum volt. A tabella alján vette át a csapatot, és benntartotta. A játékosok zömét ismerem, a tavaly érkezett labdarúgókból is sokan maradnak. Emellett tele vagyunk próbajátékossal. Szép lassan, remélem egy-másfél héten belül kialakul a keret.

A kék-fehérek Aczél Zoltán kezei alatt látványos, kombinatív támadófutballt játszottak az NB III.-ban, a tréner pedig ezt szeretné is megtartani.

– Látván a csapatot, azt, hogy kik maradtak itt, kijelenthetem, hogy ez a gárda sosem félt. Az NB II.-ben is úgy szerepelt, hogy próbált futballozni. Nem változtatok a filozófiámon, mert az biztosan visszaüt, de a guillotine alá sem küldöm a fiúkat és magamat sem. A másodosztály brutális, oda kell majd figyelni, de azt ígérhetem, ez a csapat futballozni fog. Bár nem szeretek ígérni – zárta a szavait.

Abban is bízhat a szakember, hogy játékosait nem kell majd külön motiválni, mind bizonyítani szeretnének az elmúlt évet követően a szurkolóknak is.

– Nem szeretnénk másképp nekiállni az új szezonnak. Ugyanazzal az elánnal dolgozunk, ahogy az előző idényt befejeztük. Azt szeretnénk átmenteni. Az elsődleges célunk a bennmaradás. Persze nem baj, ha magasabb célokért küzdhetünk, de a realitás talaján kell maradnunk. Nehezebb bajnokság jön kevesebb csapattal, több kiesővel, osztályozón sem lehet megmenekülni – tette hozzá Füredi Szabolcs csapatkapitány.