Visszatér a HR-Rent Kozármislenyhez miután az élvonalat is megjárta Nagy Krisztián. A 31 éves labdarúgó Siklósról indulva játszott a Budapest Honvédnál, 93 bajnoki mérkőzésen kék fehérben, volt a Szentlőrinc, az Ajka, s legutóbb a Kisvárda futballistája. Utóbbi klubja próbálgatta az élvonalbeli keretbe beépíteni, végül csereként jutott neki 10 találkozó. Az NB III. keleti csoportjában viszont tavaly 33 meccsen 15 találatot jegyzett.

Korábbi mislenyi időszakában 39 gólt jegyzett kék-fehérben. Testvére, Nagy Erik is a csapat tagja.

– Nagyon örülök, hogy visszatérhettem, hiszen Kozármislenyből indult a felnőtt pályafutásom, itt lettem NB II.-es labdarúgó – fogalmazott bejelentésekor. – Sok emlék köt ide, itt játszik a csapatban a testvérem is, úgy látom, egy jó csapat formálódik ismét Mislenyben. Szeretném a tapasztalatommal és természetesen a góljaimmal segíteni a csapatot, hogy elérjük a céljainkat.

Egy másik Nagyot is szerződtetett közben a gárda, aki csak névrokona az előbb említett két focistának. A még mindig csupán 16 éves Nagy Máté a Paks II.-től érkezik a kék-fehérekhez, hogy tovább bontogassa szárnyait. Az atomvárosiak előtt osztrák csapatoknál próbálkozott, köztük a Red Bull Salzburg utánpótlásában is megfordult. A tehetséges középpályásra pedig nem csak idén számíthat a fiatal szabályt figyelembe véve a gárda, de jövőre is. Ha pedig elhivatottságával sikerül újabb és újabb lépcsőfokokat megtennie, még sok örömöt okozhat a mislenyi szurkolóknak.

– Először is meg szeretném köszönni a vezetőségnek és a stábnak a lehetőséget és a bizalmat, hogy Kozármislenybe igazolhatok – kezdte. – Nagyon örülök, hogy ehhez a családias közösséghez tartozhatok! Bízom benne, hogy jó eredményeket tudunk majd elérni. Mindent meg fogok tenni azért, hogy ott segítsem a csapatot, ahol csak tudom!