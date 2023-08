Egy szezont segítette a PMFC munkáját szakmai tanácsadóként a negyvennyolcszoros válogatott Elek Ákos, aki ezalatt folyamatos továbbképzésre járt, s elvégezte a Double Pass sportigazgatói képzést. Ezt követően is szeretne a magyar labdarúgásért tenni, azonban már nem a piros-feketék kötelékében. Várja a felkéréseket, megkereséseket, a klubtól elbúcsúzott.

Eközben azonban egy BL-t is megjárt szakemberrel erősödött is a stáb, hiszen a női akadémiához csatlakozott Tasnády János. Az erőnléti feladatokkal megbízott 23 éves szakember korábban dolgozott a román női utánpótlás válogatottnál, klubszinten pedig a 12-szeres bajnok FC Olimpia Universitatea Cluj lány csapatánál is tevékenykedett, amellyel két bajnoki címet és egy román kupát nyert, illetve erőnléti edzőként kétszer szerepelt velük a női Bajnokok Ligájában.

– Nagyon megörültem, amikor megkerestek a PMFC-től – árulta el Tasnády János a pmfc.hu-nak. – Azért jöttem Pécsre, mert megtetszett a felvázolt jövőkép, ami egyúttal újabb szakmai kihívást jelent számomra, illetve egy nagyon jó lehetőség arra, hogy fejlődni tudjak a PMFC Női Akadémia keretén belül. Mindennapi munkám során azon leszek, hogy a legjobb teljesítményt hozzam ki a lányokból.

Az utánpótlásban készülő lányok már az edzőmeccsek sorát is elkezdték, az U19-es árda a Kaposvárt 9–0-ra verte, a Gloria 2018 Bistritától 2–1-re kikapott, majd legyőzte a Szegedet 2–0-ra.