Két labdarúgócsapat kivételével már minden vármegye hármas alakulat megmutathatta tudását az idei kiírásban, ráadásul hétvégén újabb tizenhat nagyon izgalmasnak ígérkező találkozó vár ránk.

A Czibulka-csoportban két hibátlan együttes összecsapását lehet várni leginkább, hiszen a győzelemmel kezdő Szászvár a már két akadályt is megugró Sásd otthonában vendégeskedik. A Dárdai-csoportban is lesz egy hasonló ütközet, méghozzá a Palotabozsok–Szársomlyó mérkőzés, de a Csík-mezőnyében is nagy küzdelem várható.

Czibulka-csoport (12 csapat), 3. forduló

Szept. 16., szombat, 16.30

Mágocs–Orfű, Olasz–Bányász, Hosszúhetény–Szalánta, Sásd–Szászvár

Szept. 17., vasárnap, 16.30

Hidas–Bogád-Pogány, Újpetre–Egerág

Csík-csoport (12 csapat), 3. forduló

Szept 16., szombat, 16.30

Mozsgó–Misinai Sasok

Szept 17., vasárnap, 16.30

Szigetvár–Hobol, Pellérd–Szabadszentkirály, Kishárságy–Vajszló, Gyód–Kökény, Baksa–Nagydobsza

Dárdai-csoport (10 csapat), 3. forduló

Szept 16., szombat, 16.30

Dunaszekcső–Lippó, Palotabozsok–Szársomlyó

Szept 17., vasárnap, 16.30

Borjád–Geresdlak, Báta–Görcsönydoboka