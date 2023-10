Október 21., szombat, 11.00

PTE PEAC II.–Villány

Végletekig kiélezett, magas színvonalú rangadót tudhat maga mögött a Villány, ráadásul a Lovászhetény-Pécsvárad elleni sikerrel (2–1) már csak Kósa Zoltán legénysége az egyetlen veretlen együttes az idei kiírásban. Tehát igencsak jó hangulatban várhatja a folytatást a listavezető, azonban a PTE PEAC második számú csapata ellen senki nem mehet biztosra. Igaz, a pécsi klub nem igazán tud kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani, de így is sikerült már komoly skalpokat szerezni, s ezzel jelenleg a negyedik helyen tanyázik Molnár Gábor alakulata. Ráadásul az éllovas a 2023/24-es idényben csak a PTE PEAC II. ellen vesztett pontot még szeptember elején, tehát ismét egy nagyon küzdelmes találkozóra számíthat a publikum. Akkor Dankó Bálint mattolt az első félidő utolsó percében, azonban a fordulást követően Lehota Bálint büntetőből egyenlített. Egy hasonló eredménnyel minden bizonnyal kiegyezne a házigazda.

Molnár Gábor, a PTE PEAC II. vezetőedzője: – A 2023/24-es bajnokságban már második alkalommal sikerült nyernünk a városi rivális PVSK csapata ellen az elmúlt héten, így igencsak jó előjelekkel várjuk a vármegye I.-es pontvadászat favoritja elleni mérkőzést. Az esélyesség terhe nem a mi vállunkat nyomja, ugyanakkor szeretnénk a szeptemberi találkozónkhoz hasonlóan ismételten egy jó meccset játszani a villányiak ellen, és pontot, illetve pontokat szerezni hazai pályán.

Kósa Zoltán, a Villány vezetőedzője: – Fiatal, gyors együtteshez utazunk, akik Villányból elvittek legutóbb egy pontot. Jobb passzban vagyunk most, ettől függetlenül nem számítok könnyű mérkőzésre!

Október 21., szombat, 14.30

Komló– Lovászhetény-Pécsvárad

Amennyire boldogok lehetnek most a Villány háza táján, annyira csalódottak lehetnek a Lovászhetény-Pécsvárad játékosai. Különösen fájó, hogy két olyan kapott góllal maradt alul Varga László együttese, amely bizony könnyen elkerülhető lett volna, hiszen mindkétszer szöglet után volt eredményes az éllovas. Mindenesetre nincs idő nyalogatni a sebeket, menni kell tovább, ráadásul egy olyan csapat ellen, amely pontrúgásban gyakorlatilag verhetetlen. Városi Viktorék számos gólt szereztek idén rögzített szituációkból, tehát sokkal jobban kell ezeket levédekeznie a vendégcsapatnak. Persze a számok alapján is a bajnokaspiráns az esélyesebb. Igaz, mindkét klub tizenhétszer volt eredményes, de a Lovászhetény-Pécsvárad tizenkét találattal kevesebbszer kapitulált. Mindezt úgy, hogy egyel kevesebb találkozót tudhat maga mögött. Na meg a Komló az előző körben küszködött a gólszerzéssel, hiszen még büntetőből sem talált be a Siklós ellen, így nehéz azt elképzelni, hogy a liga legjobb védelmével rendelkező együttese ellen majd kiszakad a gólzsák.

Siklós– Nagykozár

Mondhatni alsóházi rangadót rendeznek Siklóson, ahol egy korai góllal akár gólfesztivál is kialakulhat, hiszen nagyon kell a pont mindkét félnek. Igaz, szeptemberben csak Szekeres Benjámin zörgette meg a hálót, s azzal Bíró Ferenc legénysége megszerezte idénybéli első bajnoki győzelmét. Meglepő lenne, ha ezúttal egy találat elegendő lenne a sikerhez. Főleg úgy, hogy a két legrosszabbul védekező brigád mérkőzik meg egymással. A mi tippünk egy gólgazdag döntetlen, amivel vélhetően a semleges drukkerek is kiegyeznének.

Október 22., vasárnap, 14.30

Bóly– PVSK

A két korábban említett csapaton kívül már csak a PVSK együttesének van nagyobb szüksége a pontszerzésre. A szezont megelőzően nem sokan gondolhatták, hogy Schneider Gábor legénysége nyolc forduló után pont nélkül fog állni a tabella utolsó helyén. Ezzel szemben a Bóly az előkelő harmadik pozíciót foglalja el, még ha három vereség be is csúszott a gépezetbe. Horváth Dávid Csaba alakulatának védelme néha igencsak szellős, de nagy aggódalomra nincs ok, hiszen a pécsi klub mindössze kétszer volt eredményes eddig a 2023/24-es szezonban. Persze nagy hiba lenne félvállról venni a párharcot, de ha a Bóly nem bírná begyűjteni a győzelmet, akkor azért sokaknak kikerekedne a szeme.

Megyei I. osztály