Gyakorlatilag felmosta a padlót ellenfelével Magyar Kupa második fordulójában a PTE-PEAC élvonalbeli futsalcsapata, igaz, a Sárbogárd egyébként a harmadosztályban vitézkedik, ráadásul az első játékrészben igencsak jól tartotta magát.

A baranyai együttes csak csütörtökön kezdte meg a munkát, így sok idő nem volt a felkészülésre, de a Fejér vármegyei klub az NB III. Dél-Nyugati csoportjában szerepel, így csak a győzelem volt elfogadható. Még úgyis, hogy idegenben kellett bizonyítani, továbbá Élő Tibor nem számíthatott a csapatkapitányára, Bartal Bencére, valamint sokat látott játékosára, Koller Krisztiánra sem.

Mindenesetre a baranyai alakulatot meglephette a házigazda harciassága és nagy küzdeni akarása, úgyhogy csupán egyszer, a huszonkét esztendős Forró Máté Zoltán révén sikerült mattolni. Nagy meglepetésre a szünet után sokáig nem változott az eredmény, így a hazai drukkerek közül néhányan talán már elkezdtek bizakodni is, de a huszonkilencedik perctől kinyílt az olló. A hátralévő időben hat pécsi játékos is megzörgette a Sárbogárd hálóját, sőt, Tóth Márk, Spánitz Bálint és Vénosz Soma duplázott – utóbbi két spíler egy percen belül kétszer is ünnepelhetett.

A kupaforduló legnagyobb sikerét a Kecskemét könyvelhette el (Energia SC Gyöngyös 0–15), de a bajnokaspiráns Haladás is tizenöt alkalommal volt eredményes a Dunakeszi vendégeként (3–15).

Sárbogárd SE–PTE-PEAC 0–10 (0–1)

Férfi Futsal Magyar Kupa második forduló, Sárbogárd. Vezette: Dr. Tóth-Tolnay, ifj. Imrő, Frank V. Sárbogárd SE: Demeter – Bencze, Szalai Á., Horváth A., Deák S. Cserék: Deák Z., Kovács R., Tóth P., Horváth B., Gábris, Kisari. PTE-PEAC: Wilkesz – Molnár Cs., Karamarkovic, Tóth M., Vénosz. Cserék: Molnár M., Pápai, Forró, Spánitz, Hajnal.

Gólszerzők: Forró (19.), Hajnal (29.), Spánitz (30., 30.), Tóth M. (32., 34. – második büntetőből), Vénosz (36., 36.), Karamarkovic (37.), Molnár Cs. (40.).

Kiállítva: Szalai Á. (34.), Gábris (36.).

Ez következik (01.12.): PTE-PEAC–MVFC Berettyóújfalu (19.00).