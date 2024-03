Nyolc győzelmet és hat vereséget követően a PTE-PEAC fiatal együttese bejutott az NB II. felsőházába, ahol újabb kemény nyolc meccset kell megvívnia a lehető legjobb helyezésért. A sok, az utánpótlásból felhozott tehetséggel rajtoló együttesnek kellet idő, mire felvette a bajnokság ritmusát, de aztán jöttek a bravúrok is.

A PTE-PEAC az elmúlt napokban tartott csapatépítőjén egész másképp gyakorolta a lövést

Forrás: PTE-PEAC

– A szezon elején is arról beszéltünk, egy új csapatot építünk új koncepcióval a város, a PSN és az egyetem kooperációjában – kezdte kérdésünkre a csapat edzője, Kovács Gábor. – A fiatal srácokat bele kellett szoktatni a felnőtt mezőnybe, az itt maradt idősebb játékosokkal csapattá kellett kovácsolni őket, amihez idő kellett. Ezek voltak az elsődleges céljaink, illetve minden mérkőzésre úgy akartunk kimenni, hogy nyerni szeretnénk, és elérni a felsőházat. Ez sikerült már az első évben. Első lépésként, amit tettünk az pozitív. Persze egy edzőben mindig marad hiányérzet, elmentek meccsek, amik alakulhattak volna fordítva is, de közben megvertük a Nagykanizsát itthon, amely két éve folyamatosan nyeri a bajnokságot.

A keretben három serdülő és tizenkét ifista is van, akik számára ez egy teljesen új szint volt a korábbi tapasztalataikhoz képest, de ez azt is jelenti, hogy az elkövetkezendő években rohamtempóban fejlődhetnek, s ezáltal maga a csapat is.

– Megkérdőjelezhetetlen, hogy az a fejlődési vonal, amit kitűztünk, jó ütemben halad, de rengeteg munka áll még előttünk. Most elértük a felsőházat, de nem érjük be ennyivel. Még többet akarunk, és szerencsére a teljes csapat is éhes erre. Mind a nyolc meccsünket meg akarjuk nyerni – folytatta. – Kialakult egy mag, amelynek fejlesztése, erősítése a következő szezonra elindult már. A koncepció ettől függetlenül nem változik, pécsi, pécsi egyetemista, pécsi kötődésű srácokkal akarjuk elérni a célunkat. Ez egy hároméves terv, de ha már jövőre teljesítjük, nem leszünk elkeseredve.

A PTE-PEAC mindeközben a jövőbe tekint

A klub számára fontos, hogy osztályt tudjon majd váltani a közeljövőben, amiből nem csak a mostani, de a későbbi generációk is profitálhatnának, hiszen nem mindegy, milyen ellenfelek ellen bontogathatják a szárnyaikat.

– Minél előbb egy NB I. B-s szintet el kell érni, hiszen annak a 250 fiúgyermeknek, aki a PSN utánpótlásában pallérozódik, látnia kell egy olyan jövőképet, olyan mérkőzéseket, ahol a mi fiataljaink beértek, játszanak, meg tudják magukat mutatni – határozta meg. – Reméljük, minél több olyan sportolót nevelünk ki, aki aztán az NB I.-es klubok érdeklődését is felkeltik.

Elképzeléseik mögé talán még a szurkolók is szívesebben beállnak, hiszen sajátjaikat láthatják hétről hétre.

– Abban bízom, hogy minden egyes szurkoló, játékos, hozzátartozó, kézilabda barát jó érzéssel látja, amit csinálunk. Nem hiszem, hogy nekünk egy külföldi vonalba kéne beleállni. Teljesen másképpen gondolkodunk. Abból az utánpótlásból, egyetemi légkörből szeretnénk nyerni, amivel Pécs városa bír – tette hozzá.