És akkor most nem tárgyilagosan: hiányozni fog. Ő volt az a kosaras, akinek még akkor is szurkoltunk, amikor a riválishoz, a Sopronhoz szerződött. Mert ő a mi gyerekünk. A szemünk előtt nőtt fel. A legjobbaktól tanult, a legjobb lett. És közben soha nem felejtette el, hogy honnan indult. Találkoztunk vele úgy, hogy csak néző volt, talán sérülés, talán eltiltás miatt nem játszott. Álldogált a pálya szélén, köszönt annak a rengeteg embernek, aki ráköszönt, mindenkire mosolygott, mindenivel beszélgetett.

Ő a mi Zsófink ugyanis. A bajnoki címeinél is, az Euroliga-győzelemnél is, a válogatottban is. A mi Zsófink, akinek millió élményt köszönhetünk. És amiért örökké hálásak leszünk.