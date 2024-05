Világraszóló sikert könyvelhetett el a Hungária Baranya csapata az amatőr futsal világbajnokságon Spanyolországban, Mallorca szigetén, ugyanis mindenkit maga mögé utasított a magyar együttes a 45+ korosztályban.

Forrás: Daradics Tibor

A szervezők két turnusban (vegyes, illetve kizárólag amatőr) rendezték meg a pazar hangulatú megmérettetést, így összesen 325 csapat nevezését tudták elfogadni a nevezési díjas tornára. A Hidasról származó Daradics Tibor által vezetett brigád a tavalyi évben már játszhatott egy döntőt, még Hungária München néven, ezúttal viszont felért a csúcsra.

Európából gyakorlatilag minden futballnemzet próbára tette magát, de afrikai és arab országokból is voltak indulók. Kétségtelen, hogy döcögős volt a kezdés, az első két meccsen csupán egy pontot gyűjtött az alakulat, ráadásul gólt nem sikerült szerezni, de aztán beindult a szekér az idő haladtával. Olyannyira, hogy Herbert Roland nem is kapitulált többször a rendes játékidőben, csak a büntetőpárbaj során a holland együttes ellen a negyeddöntőben. Igaz, ott is ő volt a hős, sőt, nem is lett volna ilyen maratoni a csata, ha a játékvezető nem szól közbe a sokat látott hálóőr egyik védésénél, de így talán még édesebb a siker.

– Nem volt egyéni díjazás, de mi vezettük a statisztikát, ráadásul az egyik masszőrünk felajánlott egy teljes testmasszázst a gólkirálynak és a legjobb játékosnak. A legjobb játékosunk tehát, Dénes Sándor örülhetett, Somodi Péternél viszont volt egy magyar, aki eredményesebb volt egy másik korosztályban – nyilatkozta portálunknak a csapatvezető, Daradics Tibor. – Jövőre ismét próbára tesszük magunkat, ez nem is kérdés. Elvonási tüneteket okoz, miután hazaérkezel.

A Hungária Baranya mérkőzésének eredményei: Hungária Baranya–FC Mojito 0-0, Samgus–Hungária Baranya 2-0, Hungária Baranya–Hungária Caballeros 3-0, OMF Vétérans–Hungária Baranya 0-3, Hungária Baranya–LIS-AFFAIR-TOMESTI 1-0, Park United–Hungária Baranya 0-4, De Jong Fysiotherapie (holland)–Hungária Baranya 5-6 (büntetőkkel), Hungária Baranya–FC Tchoutchou 1-0 (francia), Samgus (lett)–Hungária Baranya 0-2.

A csapat tagjai: Herbert Roland, Székely Ferenc, Buzádi Zoltán, Dénes Sándor, Schweitzer Norbert, Somodi Péter, Korcsmár István, Kis Zsolt, Schneider Norbert. Csapatvezető: Daradics Tibor.