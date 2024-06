Remekül szerepeltek a PVSK tájfutói a szlovákiai Szilicén rendezett Középtávú és Váltó országos bajnokságon. Összesen 50-en vettek részt a futamon, s tizenkét aranyat gyűjtöttek be.

– Nemzetközi szintű pálya, és ennek megfelelően kiváló volt a rendezés is – értékelt Vonyó Péter, a szakosztály vezetője a PVSK honlapján. – Én teljesen elégedett vagyok az elért eredményekkel, úgy érzem, ismét sikerült szintet lépnünk, hiszen országos bajnokságon utánpótlás kategóriában is nyertünk, és felnőttben a fiúk a második helyen végeztek. Nagyon jó eredményt ért el a héten a válogatottban a hétvégén majd nemzetközi versenyen szereplő Benke-Somorjai Dávid, de dicséret illeti Becze Ritát és Baumholczer Mátét is, akik az igen erős mezőnyben a negyedik helyen végeztek. A szeniorok szereplése is elismerésre méltó. Szép hétvégén vagyunk túl, az egyetlen szépséghiba a nagy távolság megtétele volt, oda-vissza csaknem 1000 kilómétert utaztunk. A héten Dávidnak szurkolunk, hogy legyen sikeres az ifi Eb-n, és a junior vb-n is.

EREDMÉNYEK

KÖZÉPTÁV

M14A Zánkay Domonkos 5. hely

M18A Benke-Somorjai Dávid 1. hely, István Ágoston 5. hely

M21A Baumholczer Máté 4. hely

M35A Turcsán Gábor 1. hely

M50A Werner Péter 5. hely

M55A Pavlovics Gábor 1. hely, Pataki Gábor 3. hely

M85A Ijjász István 4. hely

W21A Becze Rita 4. hely

W75A Törteli Ildikó 5. hely

VÁLTÓ

M14E 3. hely: Benke-Somorjai Ábel, Farkas Ákos, Zánkay Domonkos

M16E 5. hely: Rácz Márton, Laczik Keve, Laczik Zsombor

M18E 1. hely: Lipp Levente, István Ágoston, Benke-Somorjai Dávid

M20E 6. hely: Vadász Péter Zalán, Tekker Lőrinc, Simon Ádám Imre

M21E 2. hely: Erki Ármin, Schauermann Barnabás, Baumholczer Máté

M135 5. hely: Werner Péter, Vonyó Péter, Turcsán Gábor

M165 1. hely: Pataki Gábor, Udvardy Balázs, Pavlovics Gábor

W14E 4. hely: Obert Eszter, Jagasics Lívia Anna, Farkas Kata

W20E 6. hely: Kengyel Zsófia, Révai Anna, Molnár Zoé