Építkezik a Panthers: két játékossal is megegyeztek

Bejelentette a PVSK-Veolia férfikosárlabda-csapata, hogy két sikerkovácsával is megegyezett a folytatásban. Így a következő szezonban, az élvonalban is az együttest szolgálja majd Ognjen Micsovics, illetve Plézer Gábor is.

Fotó: Löffler Péter

Azzal, hogy a Panthers kiharcolta a visszajutást az élvonalba, nem ért véget a munka, sőt, Tóth Norbert sportigazgató, s a Vasút döntéshozói azóta gőzerővel azon dolgoznak, hogy a lehetőségekhez mérten egyben tartsák az együttes magját, s olyan puzzle darabkákat illesszenek hozzá, amellyel még sikeresebb lehet a gárda, s kiharcolja a bennmaradást is. Mostanra két játékossal sikerült megegyezniük a klub vezetőknek. Egyikük az elmúlt évben a közönség egyik kedvencévé váló szerb irányító Ognjen Micsovics, aki nem csak remek meglátásaival, asszisztjaival segítette az együttest, de gyakran pontjaival is a hátára vette azt. A tavaly nyáron a BKG-tól érkező Plézer Gábor a rájátszásban 10,4 pontot, 2,8 lepattanót és 1,2 gólpasszt átlagolva, kiegyensúlyozott teljesítménnyel támogatta társait, s bizonyította, minél nagyobb a tét, annál jobban élvezi a játékot. Korábban az egyesület már jelezte, hogy Bíró Olivér és Halász Ákos távozik a szerződése lejártával.

